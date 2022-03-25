Santos anuncia a contratação do volante William Maranhão

O Santos anunciou a contratação do volante Willian Maranhão nesta sexta-feira. O Peixe pagou R$ 500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele comemorou a chegada ao clube e prometeu raça nos jogos.- É uma honra e um sonho vestir uma camisa tão pesada como essa. De fato é uma felicidade enorme. Depois do bom Brasileiro que eu fiz pelo Atlético-GO ano passado eu já recebi a primeira ligação do Santos FC e fiquei muito contente. Mas foi apenas uma sondagem na época e acabei indo para o Bahia. E agora teve uma nova ligação e não pensei duas vezes para aceitar a proposta. É a realização de um sonho vestir essas cores - comemorou.

Aos 26 anos, o atleta tem passagens por Boavista-RJ, Santa Cruz, Vasco, América-MG, Atlético-GO e Bahia. Ele chegou a negociar com o Peixe em 2021, mas as negociação acabaram não avançando.A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Maranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros. Ele é o sexto reforço santista. A diretoria também trouxe os zagueiros Eduardo Bauermann e Maicon, o lateral-direito Auro, o meia-atacante Ricardo Goulart e o meia Bruno Oliveira.

- A nação santista pode esperar um atleta com muita vontade, muita raça, sempre deixando tudo dentro de campo. Tenho muita vontade de vencer aqui e vou fazer de tudo para isso acontecer. Já trabalhei esses primeiros dias com o professor Bustos e percebi que é um cara que busca bastante intensidade nos treinos. Vai pedir isso durante os jogos. Vamos encaixar na filosofia dele e tem tudo para dar certo - ressaltou.