Santos anuncia a contratação do técnico Fábio Carille

O Santos anunciou a contratação do técnico Fábio Carille na tarde desta quarta-feira. O vínculo do treinador é válido até dezembro de 2022. Junto com ele chegam ao grupo o auxiliar-técnico Leandro Silva, o analista Dênis Lupp e o preparador físico Walmir Cruz. Ele assina contrato nesta quinta-feira, às 11h30, na Vila Belmiro, quando será apresentado à imprensa em entrevista coletiva, e depois conhece o elenco para o seu primeiro treino no CT Rei Pelé.
O presidente e o departamento de futebol do Santos optaram pelo nome de Fábio Carille também pelo desempenho defensivo. O treinador tem trabalhos reconhecidos por uma defesa sólida. No Campeonato Brasileiro 2021, o Alvinegro Praiano sofreu 25 gols em 19 jogos no Brasileirão até aqui.O treinador surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.