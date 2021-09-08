futebol

Santos anuncia a contratação do técnico Fábio Carille

Técnico será apresentado nesta quinta-feira e fará sua estreia no próximo sábado, contra o Bahia, na Vila Belmiro. Vínculo do treinador vai até dezembro de 2022...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 14:05

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad
O Santos anunciou a contratação do técnico Fábio Carille na tarde desta quarta-feira. O vínculo do treinador é válido até dezembro de 2022. Junto com ele chegam ao grupo o auxiliar-técnico Leandro Silva, o analista Dênis Lupp e o preparador físico Walmir Cruz. Ele assina contrato nesta quinta-feira, às 11h30, na Vila Belmiro, quando será apresentado à imprensa em entrevista coletiva, e depois conhece o elenco para o seu primeiro treino no CT Rei Pelé.
O presidente e o departamento de futebol do Santos optaram pelo nome de Fábio Carille também pelo desempenho defensivo. O treinador tem trabalhos reconhecidos por uma defesa sólida. No Campeonato Brasileiro 2021, o Alvinegro Praiano sofreu 25 gols em 19 jogos no Brasileirão até aqui.O treinador surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.

