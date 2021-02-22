Santos anuncia a contratação do técnico argentino Ariel Holan

O Santos anunciou a contratação do técnico argentino Ariel Holan no início da tarde desta segunda-feira. O treinador assinou um contrato de três temporadas e estará no Brasil provavelmente na próxima quarta-feira para iniciar os trabalhos no clube.
- Um profissional que usa a base, joga ofensivamente e que se adequou à questão financeira do clube - afirmou o presidente do Santos, Andrés Rueda.
Ariel Holan tem 60 anos, começou a carreira como técnico de hóquei, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina, em 2017, e conquistou o título chileno na semana passada com a Universidad Católica.- Estou muito feliz em dirigir o Santos, um clube com tantos craques como Pelé e Neymar. Será um desafio participar de uma das ligas mais equilibradas do Mundo, mas confio plenamente que vamos entregar um bom resultado para a torcida com mentalidade ofensiva e que os jogadores mais novos sejam aproveitados com os mais experientes. Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou animado - afirmou Ariel, que pretende estreitar cada vez mais seu contato com o país, aprendendo o idioma português.
- Fica minha promessa que vou terminar falando bem o português - concluiu.