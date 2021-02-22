futebol

Santos anuncia a contratação do técnico argentino Ariel Holan

Treinador campeão chileno com a Universidad Católica será o substituto de Cuca...
Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:23

Crédito: Ariel Holan assinou um contrato com o Santos até o final de 2023 (Imagem: AFP
O Santos anunciou a contratação do técnico argentino Ariel Holan no início da tarde desta segunda-feira. O treinador assinou um contrato de três temporadas e estará no Brasil provavelmente na próxima quarta-feira para iniciar os trabalhos no clube.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Um profissional que usa a base, joga ofensivamente e que se adequou à questão financeira do clube - afirmou o presidente do Santos, Andrés Rueda.
Ariel Holan tem 60 anos, começou a carreira como técnico de hóquei, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina, em 2017, e conquistou o título chileno na semana passada com a Universidad Católica.- Estou muito feliz em dirigir o Santos, um clube com tantos craques como Pelé e Neymar. Será um desafio participar de uma das ligas mais equilibradas do Mundo, mas confio plenamente que vamos entregar um bom resultado para a torcida com mentalidade ofensiva e que os jogadores mais novos sejam aproveitados com os mais experientes. Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou animado - afirmou Ariel, que pretende estreitar cada vez mais seu contato com o país, aprendendo o idioma português.
- Fica minha promessa que vou terminar falando bem o português - concluiu.

