Santos anuncia a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos anunciou no início da noite desta quinta-feira a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme. O jogador, de 25 anos, chega por empréstimo junto ao Internacional até 30 de junho de 2022 e tem como característica a velocidade.

- É uma emoção muito grande e um orgulho enorme, tanto para mim, quanto para a minha família estar no Santos. Quando soubemos da negociação, todos ficaram contentes, pela grandeza do Clube, por sua história - vibrou o meia-atacante.Natural de Itararé, no interior paulista, Marcos Guilherme começou no Trieste, no Paraná, aos 12 anos. Fez toda a base no Athletico Paranaense.

- Subi para o profissional, joguei três anos, fui para a Croácia, para o Dinamo de Zagreb, São Paulo, Arábia Saudita (Al Wheda), Internacional e agora o Santos - contou.

- Quem não conhece a história do Santos FC, com o maior de todos, o Pelé, passando por vários outros craques, como Neymar, Robinho, Diego. Então, todo brasileiro que ama o futebol, quando pensa em futebol, já pensa no Santos FC, na alegria, nos dribles. Com certeza é uma honra estar aqui - enalteceu Marcos Guilherme.

O jogador fala mais de suas características e manda um recado ao torcedor do Peixe.

- Sou meia-atacante, gosto de jogar com velocidade, fazer o famoso ‘facão’ e também sou muito tático, gosto de ajudar na parte defensiva. Acho que é uma marca que tenho na minha carreira - explicou.