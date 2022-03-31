Santos anuncia a contratação do meia-atacante Jhojan Julio

O Santos anunciou na noite desta quinta-feira (31) a contratação do meia-atacante Jhojan Julio, por empréstimo junto à LDU, do Equador. O atleta assinou contrato até maio de 2023, com opção de compra após o encerramento do vínculo.- Muito feliz de estar agora aqui no Santos. É um sonho que se torna realidade. Desde pequeno assistia pela televisão. E com paciência e trabalho as portas foram abertas para eu estar aqui hoje. Muito feliz e contente por vestir essa camisa que grandes jogadores vestiram. Quero mandar saudações a toda a torcida santista. Estou preparado e espero fazer minha história dentro desse grande clube - comemorou o novo contratado.
Natural de Quito, no Equador, o atacante de 24 anos foi revelado nas categorias de base da LDU e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Atuou durante a vida toda na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube.Com a camisa da LDU, Jhojan foi campeão do Campeonato Equatoriano, em 2018, e da Supertaça do Equador, em 2021. Nos últimos anos, inclusive, o equatoriano se destacou por boas atuações contra equipes brasileiras, balançando as redes contra Flamengo, Athletico-PR, São Paulo e o próprio Santos.
- O ‘profe’ Bustos foi uma peça fundamental para me trazer para cá. Não compartilhei o vestiário com ele, mas sempre nos enfrentávamos. Acredito que tenha visto algo em mim que possa somar a este grande clube e a ele. Queremos ajudar muito para que o time continue crescendo e creio que vamos demonstrar isso dentro do campo de jogo. A torcida pode esperar muita entrega no coletivo e no pessoal. Gosto de ajudar minha equipe, sou bom no mano a mano, me adapto em diferentes posições e sempre estarão vendo meu trabalho, o esforço para ajudar a equipe - ressaltou o meia-atacante.