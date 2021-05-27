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Santos anuncia a contratação do lateral-esquerdo Moraes

Um dos destaques do Mirassol no Paulistão, jogador ficará no Peixe por empréstimo até o meio de 2022. Ele pertence ao Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 18:21

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:21

Crédito: Divulgação/Santos
O Santos anunciou no final da tarde desta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Moraes. O jogador, de 23 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Atlético Goianiense até 30 de abril de 2022 para defender o Peixe no Brasileirão e na Sul-Americana, já que na Copa do Brasil ele já atuou pelo Mirassol nesta edição.
- É a realização de um sonho. Sempre tive esse sonho de jogar no Santos, que é um grande clube - afirmou.
Natural de Goianira/GO, Moraes iniciou no Atlético Goianiense, com passagens pelo São Bento e Mirassol, onde disputou o último Paulista.- Sou um lateral bem ofensivo, mas também sei defender bem, jogo em outras posições, tanto no ataque quanto no meio. A torcida pode esperar muita força de vontade, garra. Vim para buscar o meu espaço e ajudar o time a conquistar títulos - disse.
Ele também fala do orgulho de vestir a camisa do Peixe.
- Acompanhei demais aquela época de 2010 e 2011, que foi o auge recente do Clube. É um orgulho para mim e para a minha família também”, ressaltou o jogador, que tem um nome de batismo no mínimo curioso e diferente: ‘Onitlasi’.
- É o nome do meu vô de trás para frente (risos), Isaltino. Mas em casa todos me chamam de júnior - comentou.

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