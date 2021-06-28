Santos anuncia a contratação de Tatiele Silveira para as Sereias da Vila

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA

O Santos anunciou a contratação da técnica Tatiele Silveira na manhã desta segunda-feira. Primeira e única mulher a ser campeã brasileira como técnica, Tatiele Silveira assume o comando das Sereias da Vila o no próximo dia 3. A preparadora física Suellen Ramos chega como parte de sua comissão técnica.O primeiro compromisso da treinadora será nas quartas de final do Brasileirão Feminino, quando as Sereias enfrentam a Ferroviária, ex-equipe da treinadora. Tati falou sobre a chegada e em clima de decisão.

- É um prazer receber esse convite e comandar uma equipe de tanta tradição e vitoriosa como as Sereias da Vila! Venho com muita determinação e focada para conquistar os objetivos traçados pela equipe. Nosso primeiro desafio já será uma decisão, são confrontos eliminatórios, chego para trabalhar forte e dar confiança para a equipe vencer essa primeira decisão das quartas de finais do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Santos , Andres Rueda, deu as boas-vindas ao novo reforço das Sereias.

- Sem dúvida, estamos trazendo uma grande profissional para o comando do nosso time feminino. Foi uma escolha por critérios, pela história que já construiu e temos certeza de que fará um grande trabalho no Santos. Seja bem-vinda Tatiele - afirma Rueda.Aos 38 anos, Tatiele jogou por 10 anos no Internacional (RS). Formada em Educação Física, iniciou a carreira como técnica em 2008, na categoria Sub-17 feminina, do Porto Alegre Futebol Clube. Depois passou por Guaíba, Canoas e no Grêmio, onde desenvolveu um trabalho a primeira escolinha de futebol para a categoria.