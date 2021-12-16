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futebol

Santos anuncia a compra do atacante Rwan, destaque do Sub-20

Peixe pagou R$ 700 mil ao Flamengo-SP por 70% dos direitos do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 15:16

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:16

O Santos anunciou oficialmente a compra em definitivo do atacante Rwan Seco, da categoria Sub-20, na tarde desta quinta-feira. Foram R$ 700 mil por 70% dos direitos do jogador pagos ao Flamengo de Guarulhos. O contrato vai até dezembro de 2024, podendo ser entendido caso o atleta atinja algumas metas.- Realização do meu sonho e da minha família. Batalhei muito por esse momento, agora é só desfrutar, e espero fazer muitos gols e conquistar títulos com essa camisa”, comemorou Rwan.
Edu Dracena, executivo de Futebol do Santos, falou sobre a jovem revelação.
- Confiamos muito no potencial dele. Vamos dar toda a estrutura e respaldo para que possa se tornar um grande jogador. Que tenha todo o sucesso dentro do clube.Rwan chegou ao Peixe nesta temporada por empréstimo ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria teve o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e decidiu exercer o direito de compra pelo jogador. Já inscrito pelo Santos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, o atacante é artilheiro do Santos na categoria Sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista.
- Espero fazer uma boa campanha na Copinha e trazer a 4ª conquista do Santos nesse importante campeonato - afirmou o atacante.
Em 18 jogos pelo Sub-20 marcou 13 gols, sendo titular em todas as partidas que atuou e somando 1547 minutos em campo. O atacante tem 1 gol a cada 119 minutos jogados e 1 participação para gols a cada 96 minutos jogados. Além de 16 participações para gols em 17 jogos.
O jogador também foi utilizado na equipe Sub-23 e é o artilheiro do Peixe na categoria e foi no Brasileirão de Aspirantes. Em 11 jogos pela categoria foram 3 gols marcados, sendo titular em seis partidas e somou 611 minutos em campo.
Na última semana, o jogador decidiu trocar de empresários. Ele agora é agenciado pela Elenko Sports, um das principais empresas da área, comandada pelos empresários Fernando Garcia, Guilherme Miranda e Thiago Ferro. Antes, ele estava sendo agenciado pela Agon.
Crédito: RwanassinoucontratocomoSantosatédezembrode2024(Divulgação/SantosFC

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