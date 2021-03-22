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Santos aguarda reunião com Dória, mas alinha treinos em Atibaia

Peixe não poderá treinar a partir desta terça-feira no CT Rei Pelé por determinação da Prefeitura da cidade. Clube espera reverter a decisão, mas deixa viagem programada...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 09:03
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Os clubes paulistas vivem uma grande indefinição sobre o futuro e as dúvidas são ainda maiores no caso do Santos, que além de não poder jogar, também está proibido de treinar na cidade entre os dias 23 de março e 4 de abril. Uma reunião está marcada para manhã desta segunda-feira entre Federação Paulista e clubes, com a ideia de elaborar um planejamento e tentar convencer o governador João Doria a aliviar as restrições contra o futebol.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMesmo se Doria for convencido, o Santos terá também o desafio de convencer o prefeito da cidade, Rogério Santos, a liberar os treinamentos. O clube está confiante de que, se o governador aceitar, a Prefeitura também vai liberar, já que os dois são aliados e do mesmo partido.
Apesar da possibilidade, a diretoria santista já trabalhar com a hipótese de ter que se deslocar para um período de treinos longe da cidade. O clube já analisou algumas possibilidades e negocia para treinar em Atibaia. A programação ainda será definida e depende das autoridades estaduais e municipais.A Federação teme um aumento do número de casos de Covid no Estado na próxima semana, o que poderia causar ainda mais restrições, com outros clubes enfrentando proibição de treinamentos e até mesmo a prorrogação da proibição, que seria até 30 de março.

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