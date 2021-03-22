Santos aguarda reunião com Dória, mas alinha treinos em Atibaia

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Os clubes paulistas vivem uma grande indefinição sobre o futuro e as dúvidas são ainda maiores no caso do Santos, que além de não poder jogar, também está proibido de treinar na cidade entre os dias 23 de março e 4 de abril. Uma reunião está marcada para manhã desta segunda-feira entre Federação Paulista e clubes, com a ideia de elaborar um planejamento e tentar convencer o governador João Doria a aliviar as restrições contra o futebol.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMesmo se Doria for convencido, o Santos terá também o desafio de convencer o prefeito da cidade, Rogério Santos, a liberar os treinamentos. O clube está confiante de que, se o governador aceitar, a Prefeitura também vai liberar, já que os dois são aliados e do mesmo partido.