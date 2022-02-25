Santos aguarda novo treinador para definir a sequência da negociação com o Cruzeiro pelo zagueiro Maicon

A “novela” da permanência do zagueiro Maicon no Cruzeiro segue em curso e ainda não foi definida. O Santos, interessado no jogador, recuou um pouco na investida ao defensor depois que Fábio Carille foi demitido do Peixe. O clube paulista aguarda o aval do novo técnico, o argentino Fabián Bustos, para poder avançar nas negociações com a Raposa e tentar tirar Maicon dos mineiros. Todavia, Maicon tem uma proposta financeira do Cruzeiro, que quer readequar seu salário à realidade do time azul. No Santos, o jogador pode receber mais e já tem conhecimento do que o Peixe pode oferecer a ele. Desde que o interesse paulista veio à tona, Maicon não está sendo utilizado pelo Cruzeiro. O técnico Paulo Pezzolano afirmou, depois da partida contra o Villa Nova, que tinha ordens internas para não usar o zagueiro na equipe, que também ficou de fora do duelo com o Sergipe, pela Copa do Brasil. Edu Dracena, executivo do Santos, está em contato com Maicon e lhe apresentou a proposta, mais vantajosa financeiramente do que o contrato atual com o time mineiro, válido por três anos. 'The God of Zaga' chegou ao Cruzeiro no fim do ano passado para a temporada 2022. Caso deixe o clube, terá feito apenas três partidas e seu plano de ajuda a equipe que o revelou para o futebol de voltar à elite nacional, ficará pelo caminho.