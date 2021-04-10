Santos adota novo protocolo e não tem casos positivos de Covid

O Peixe é o primeiro time a implantar o novo protocolo da Federação Paulista que tem o sistema de bolha. Todos os atletas e membros da comissão técnica que participarão do jogo desta noite contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, se apresentaram na manhã deste sábado no CT Rei Pelé, realizaram os testes de antígeno para a Covid-19 e depois ficaram isolados em seus quartos por 15 minutos até a saída dos resultados.Nenhum membro da delegação testou positivo, mas todos ficarão isolados no CT Rei Pelé até a hora do jogo. O clube ressaltou em nota ainda que na quinta-feira os jogadores e comissão técnica já haviam realizado o exame de PCR e que na ocasião nenhuma das pessoas testadas também deu positivo para o coronavírus.Santos e Botafogo-SP se enfrentam na noite deste sábado, às 22h, na Vila Belmiro. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.Devido a pandemia da Covid-19, os jogos do Paulistão foram suspensos nas últimas semanas. Todas as equipes têm jogos atrasados. Nesse momento, o Peixe está na 3ª colocação do Grupo D, com cinco pontos. O Guarani, também com cinco pontos, e o Mirassol, com oito, estão na frente do Santos na classificação da chave.