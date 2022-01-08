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futebol

Santos adia a reapresentação de Daniel Guedes, Guilherme Nunes e Rodrigão

Jogadores estavam emprestados e só vão se apresentar no próximo dia 17...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 18:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:00

Os jogadores do Santos se reapresentam neste domingo para o início da pré-temporada com ao menos quatro novidades. Além dos reforços já anunciados, Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira, os atacantes Allanzinho e Tailson também se reapresentam com o elenco.Na última temporada, ambos estavam emprestados. Allanzinho teve boa participação na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani enquanto Tailson esteve por empréstimo no Coritiba e no Náutico.
Outros três jogadores que estavam emprestados na última temporada tiveram a apresentação adiada: o lateral-direito Daniel Guedes (que estava no Fortaleza), o volante Guilherme Nunes (que estava no Náutico) e o atacante Rodrigão (que estava na Ponte Preta) tem apresentação marcada para o dia 17.O trio tem futuro incerto no Santos e o clube espera resolver a situação de todos até o dia marcado para a apresentação.
Com a saída de Pará, o Peixe chegou a estudar dar uma nova chance para Daniel Guedes, que tem contrato apenas até o dia 30 de junho, mas a tendência é que ele não seja aproveitado.
Rodrigão tem contrato até o dia 31 de maio e também não está nos planos. O Peixe estuda a rescisão ou um novo empréstimo para o atacante nos últimos cinco meses de vínculo. Também fora dos planos, Guilherme Nunes tem contrato até abril de 2023 e deve ser emprestado mais uma vez.
O atacante Lucas Venuto, que negocia a rescisão contratual e deve se transferir para o Guarani, também não estará na reapresentação.
O atacante Marinho se reapresenta dia 14 e Leo Baptistão no dia 15. Ambos testaram positivo para Covid. Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez dependem de teste negativo para iniciarem a pré-temporada com o elenco.
Crédito: RodrigãotemcontratocomoSantosatéofinaldemaio(Foto:IvanStorti/Santos

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