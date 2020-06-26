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futebol

Santos acumula R$ 16,5 milhões com juros e multas em sanções impostas pela Fifa

Quantia representa mais da metade do valor inicial dos "negócios emperrados"...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 10:00

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 10:00

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos coleciona sanções na Fifa pelo não pagamento, seja parcial ou integral, pela aquisição de alguns atletas. Essas dívidas alternam entre pendências da atual e de antigas gestões. Contudo, conforme o tempo vai passando e o débito permanece, é acrescido a ele juros. E caso a entidade máxima do futebol entre no “jogo”, multas também são incluídas ao clube devedor.
Com isso, atualmente o Peixe registra R$ 16,5 milhões apenas em juros e multas que tramitam na Fifa, representando casos relacionados a: Cléber Reis, Felipe Aguilar, Luan Peres e Yeferson Soteldo. E MAIS:Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta dos treinos: 'Situação atípica'Sasha não esconde ansiedade para volta dos treinos com bola no Santos: 'Saudade grande'Elenco do Santos realiza exames cardiológicos e escuta palestra de infectologistaEmpresado pelo Santos, Romário jogará pelo CuiabáSem a inclusão das taxas adicionais, o valor pendente representa R$ 31,1 milhões (de acordo com o câmbio financeiro da época em que os negócios foram firmados).
Considerando as correções monetárias atuais, a dívida do Santos com as sanções relacionadas à Fifa é de R$ 54,1 milhões de reais, sendo 37,6 referente as pendências originais e R$ 16,5 de juros e multas.
Por conta das dívidas com Cléber Reis e Luan Peres o Peixe já está impedido de registrar novos jogadores, até que as quantias sejam pagar para Hamburgo (ALE) e Burgge (BEL), respectivamente.
Em entrevista recente ao jornalista Fellipe Camargo, o membro do Comitê de Gestão santista, Pedro Dória garantiu que o clube trabalha para saldar as dívidas a partir de julho. E MAIS:

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