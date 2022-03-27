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futebol

Santos acerta últimos detalhes para anunciar Rodrigo Fernández

Volante pertence ao Guaraní do Paraguai, virou opção após negativa de Sobral, e chegará à Vila Belmiro por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do contrato...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 18:20
O Santos está próximo de anunciar a contratação do volante Rodrigo Fernández, volante uruguaio de 26 anos, que pertence ao Guaraní (PAR). A informação inicial é do jornalista Fábio Sormani. Ele chegaria por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.O DIÁRIO DO PEIXE apurou que o jogador é aguardado na Baixada Santista entre segunda-feira (28) e terça da próxima semana. Com tudo encaminhado, o objetivo é liberar o jogador para treinar o mais rápido possível com os comandados de Fabián Bustos.O Alvinegro Praiano intensificou as conversas com o meio-campista após as negativas do Ceará pela contratação de Fernando Sobral e também a lesão sofrida por Alison, o que impediu o retorno do capitão santista. As negociações já estavam adiantadas e o atleta era esperado no Brasil.
Fernández foi revelado pelo Danubio-URU. Após boa passagem, se transferiu para o Guaraní, clube pelo qual venceu a Copa Paraguay 2019, Clausura 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 110 oportunidades, marcando seis gols e dando três assistências.
Crédito: TécnicoFabiánBustosfinalmentevaireceberotãosonhadovolantedemarcação(IvanStorti/SantosFC

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