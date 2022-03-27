Santos acerta últimos detalhes para anunciar Rodrigo Fernández

O Santos está próximo de anunciar a contratação do volante Rodrigo Fernández, volante uruguaio de 26 anos, que pertence ao Guaraní (PAR). A informação inicial é do jornalista Fábio Sormani. Ele chegaria por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.O DIÁRIO DO PEIXE apurou que o jogador é aguardado na Baixada Santista entre segunda-feira (28) e terça da próxima semana. Com tudo encaminhado, o objetivo é liberar o jogador para treinar o mais rápido possível com os comandados de Fabián Bustos.O Alvinegro Praiano intensificou as conversas com o meio-campista após as negativas do Ceará pela contratação de Fernando Sobral e também a lesão sofrida por Alison, o que impediu o retorno do capitão santista. As negociações já estavam adiantadas e o atleta era esperado no Brasil.