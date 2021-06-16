Santos acerta renovação de contrato com o volante Sandry até 2025

O Santos acertou a renovação do volante Sandry, de 18 anos. O novo contrato, antes com validade 31 de julho de 2022, passa a valer até 2025. O estafe e a direção santista resolvem os últimos detalhes da papelada para oficializar o o novo contrato.O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino do Santos e precisou passar por cirurgia. Após isso, a negociação “esfriou”. Recentemente, a diretoria do Santos fez uma nova proposta ao estafe do volante, mas foi recusada.
O interesse de Sandry em permanecer foi o diferencial para o acordo acontecer. O jogador facilitou a negociação e ambos entraram em um “meio-termo” para que o negócio acontecesse.A direção do Santos liderada pelo presidente Andres Rueda conseguiu recentemente importantes renovações de jogadores destaques do Santos. Entre eles estão Lucas Braga, Gabriel Pirani, Cadu, Sánchez e Jhonnathan. Agora, outro nome está na “mira” da direção santista: Kaio Jorge. A direção santista busca uma proposta para vender o jogador.