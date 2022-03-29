Santos acerta o empréstimo do atacante Jhojan Julio, da LDU

O Santos acertou com a LDU de Quito os últimos detalhes e recebeu a liberação para fechar a contratação por empréstimo de uma temporada com o meia-atacante Jhojan Julio, de 24 anos. O atleta deve viajar o Brasil nesta terça-feira (29).Até então, o “Plano A” da diretoria era o atacante Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil. No entanto, o time equatoriano não facilitou as negociações. Recentemente, o presidente da equipe, Beto Alfaro Moreno, confirmou que recusou propostas do Peixe.

- Houve propostas do Santos do Brasil para Byron Castillo e Emmanuel Martínez, que não atenderam às nossas expectativas, em ambos os casos não houve acordo econômico. Decidimos priorizar os objetivos desportivos, nenhum jogador deixará o plantel até ao final da primeira fase do Campeonato - disse o cartola.Sendo assim, liderado por Edu Dracena, o Alvinegro partiu em busca da segunda opção. Jhojan é um ponta de velocidade, força e muita ‘explosão’. Foi dele, inclusive, o gol da LDU no jogo contra o Peixe na partida de ida nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2020. O Alvinegro Praiano venceu a partida por 2 a 1, gols de Soteldo e Marinho.

O Santos pretende fechar um pacote de contratações para o segundo semestre. Alguns nomes já acertaram com o Peixe e treinam no clube, como é o caso do lateral Auro (que já estreou), do zagueiro Maicon e do volante Willian Maranhão. O meio-campista uruguaio Rodrigo Fernández, do Guaraní (PAR), deve ser anunciado nesta terça.