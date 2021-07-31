Santos acerta a venda do atacante Kaio Jorge para a Juventus

Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP

A novela acabou. O Santos acertou na tarde deste sábado a venda do atacante Kaio Jorge para a Juventus, da Itália. O jogador, inclusive, deve viajar na próxima semana para a Europa para passar por exames médicos e se apresentar ao novo clube.Pela negociação, o Santos vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira será agora em agosto e a segunda em 2022. Além disso, o Peixe vai receber 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) assim que o atacante atingir uma meta de jogos estipulada e ficará com 5% da "mais valia" em uma transferência futura (5% do que a Juventus receber além dos 3 milhões de Euros). As informações foram publicadas inicialmente pelo site Goal.

A novela Kaio Jorge durou mais se sete meses. Desde o início da gestão de Andres Rueda, em janeiro, o clube tentava a renovação de contrato com o jogador (o vínculo terminaria em dezembro deste ano). Sem acordo, o Peixe procurou o Benfica há duas semanas e recebeu uma proposta de 3,5 milhões de Euros, além do empréstimo de dois jogadores do clube português.Kaio Jorge e seus representantes, no entanto, não aceitaram a proposta do Benfica e, na última segunda-feira, o jogador assinou um pré-contrato com a Juventus. Para antecipar a saída do atacante, o clube italiano passou a negociar com o Santos e chegou ao acordo neste sábado.

Kaio Jorge é o artilheiro do Santos na atual temporada, com 8 gols. Ele marcou nas cinco competições disputadas pelo clube na temporada. Destaque nas categorias de base do Peixe desde o sub-11, Kaio Jorge entrou no radar dos clubes europeus após conquistar o título mundial Sub-17 em 2019 com a Seleção Brasileira. O jogador foi o chuteira de bronze da competição.