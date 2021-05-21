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futebol

Santos acerta a renovação contratual com Gabriel Pirani até 2025

Garoto é uma das revelações do Peixe na atual temporada e tinha contrato apenas até 2022...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 18:49
Crédito: Gabriel Pirani assinou a renovação de contrato na tarde desta sexta-feira (Divulgação/ Santos FC
O Santos anunciou a renovação de contrato do meia Gabriel Pirani, formado no clube. Na tarde desta sexta-feira (21), o Menino da Vila assinou com o clube até o dia 31 de dezembro de 2025. O Peixe temia um assédio internacional com o jogador. Uma das sondagens que o titular do meio-campo santista recebeu foi do Vancouver Whitecaps, do Canadá.- É um sonho que já tinha traçado há 10 anos, quando cheguei aqui. Naquela época era um sonho distante, e agora estou realizando. Poder ajudar minha família, trazer meus pais para morar comigo de novo… isso tudo emociona muito. Desde o início, o meu principal objetivo era trazer meus pais de volta, e agora tenho certeza que vou conseguir. Sei que é só o começo e quero contribuir muito com esse clube gigante, com gols, assistências e títulos - afirmou o Menino da Vila.
Com 19 anos e nascido em Penápolis, no interior de São Paulo, Pirani chegou nas categorias de base do Santos em 2010 para atuar pelo Sub-11. Destaque entre os Meninos da Vila, o meia chegou a ‘subir’ para os profissionais em 2019, mas só foi receber sua primeira chance no duelo contra o Bahia, em fevereiro deste ano, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Brasileirão. Com o técnico Ariel Holan no comando, a joia santista se firmou e foi titular desde a primeira partida, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.- Eu esperava ter uma oportunidade porque confiava no meu trabalho na base. Foi tudo bem rápido, mas sei que essa sequência e titularidade é uma consequência do trabalho. O Santos FC é a minha vida. Dediquei 10 anos para estar realizando esse sonho, que só começou. Agora é seguir sonhando e evoluindo - concluiu a jovem promessa santista.
Até o momento, Pirani já atuou em 18 jogos, marcando dois gols e distribuindo duas assistências.

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