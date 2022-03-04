futebol

Santos acerta a contratação do zagueiro Maicon até o final de 2023

Jogador estava no Cruzeiro e será anunciado como reforço do Peixe nos próximos dias...
LanceNet

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:49

O Santos acertou a contratação do zagueiro Maicon, que estava no Cruzeiro. O jogador finalizou os últimos detalhes da rescisão de contrato com o time de Ronaldo Fenômeno e concluiu a negociação com o Peixe. O acordo tem validade até o final de 2023.O jogador de 33 anos deve ser anunciado nos próximos dias. O aval do técnico Fábin Bustos foi fundamental para que a negociação se desenrolasse. Em seguida, o Comitê de Gestão do clube também aprovou a chegada do zagueiro.
Maicon foi contratado a peso de ouro pela diretoria do Cruzeiro, mas ficou pouco tempo. Por conta de seu alto salário, fechado ainda pela diretoria passada, Ronaldo e seus dirigentes preferiram abrir mão do defensor. Ele realizou apenas três jogos. A última aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Democrata, no dia 9 de fevereiro.Maicon começou a carreira no próprio Cruzeiro. Em seguida, passou por Cabofriense, Nacional e Porto (POR) até chegar ao São Paulo, rival do Santos. Após isso, jogou pelo Galatasaray (TUR) e Al-Nassr (SAU), até retornar ao time de Minas Gerais.
Liderado por Edu Dracena, o Santos busca contratações para a sequência da temporada. Para o departamento de futebol do clube, a chegada de jogadores experientes, como Maicon, pode ser importante para o crescimento do elenco que ainda vai disputar o Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, além de finalizar o Paulistão.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

