Santos acerta a contratação de zagueiro elogiado por Cuca

Crédito: Robson já treina com o elenco profissional do Santos (Imagem: Reprodução Instagram

O Santos acertou a compra definitiva do zagueiro Robson Reis, que já estava no clube desde 2019, mas por empréstimo junto ao Vocem. O jovem, de 20 anos, já tem trabalhado com o elenco principal e chamou a atenção do técnico Cuca. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO Peixe assinou um vínculo de três anos com o defensor, que foi promovido ao elenco principal depois da despedida de Lucas Veríssimo, que foi negociado com Benfica (Portugal).