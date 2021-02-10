Santos acerta a contratação de zagueiro elogiado por Cuca

O Santos acertou a compra definitiva do zagueiro Robson Reis, que já estava no clube desde 2019, mas por empréstimo junto ao Vocem. O jovem, de 20 anos, já tem trabalhado com o elenco principal e chamou a atenção do técnico Cuca. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO Peixe assinou um vínculo de três anos com o defensor, que foi promovido ao elenco principal depois da despedida de Lucas Veríssimo, que foi negociado com Benfica (Portugal).
Apesar de estar punido pela Fifa, proibido de fazer contratações, o Santos conseguiu acertar com Robson Reis pelo fato de o defensor ter chegado ao clube antes da punição.Robson Reis surge como o sexto zagueiro do elenco profissional do Peixe. Laércio e Luan Peres tem formado a dupla defensiva. Outros nomes são: Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo.