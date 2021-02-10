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futebol

Santos acerta a contratação de zagueiro elogiado por Cuca

Robson Reis estava emprestado ao Peixe e já treina com os profissionais...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 11:19

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:19

Crédito: Robson já treina com o elenco profissional do Santos (Imagem: Reprodução Instagram
O Santos acertou a compra definitiva do zagueiro Robson Reis, que já estava no clube desde 2019, mas por empréstimo junto ao Vocem. O jovem, de 20 anos, já tem trabalhado com o elenco principal e chamou a atenção do técnico Cuca. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO Peixe assinou um vínculo de três anos com o defensor, que foi promovido ao elenco principal depois da despedida de Lucas Veríssimo, que foi negociado com Benfica (Portugal).
Apesar de estar punido pela Fifa, proibido de fazer contratações, o Santos conseguiu acertar com Robson Reis pelo fato de o defensor ter chegado ao clube antes da punição.Robson Reis surge como o sexto zagueiro do elenco profissional do Peixe. Laércio e Luan Peres tem formado a dupla defensiva. Outros nomes são: Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo.

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