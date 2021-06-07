Santos acerta a contratação de novo executivo de marketing

Após um processo seletivo que avaliou cerca de 400 candidatos, o Santos acertou a contratação do novo executivo de marketing, que substituirá Marcelo Frazão. O escolhido foi Rafael Soares, que foi diretor de marketing e comunicação do Sport entre janeiro de 2019 e abril deste ano.O novo executivo iniciará suas ações no clube no próximo dia 14. Ele estava atuando como diretor de marketing da Dry Company desde a saída do clube pernambucano.

Rafael Soares é formado em Tecnologia da Informação e tem MBA em Gestão de Projetos, ambos pela Uninassau. No Sport, ele trabalhou com marcas que também são parceiras do Santos, como a Umbro, o Grupo Fox Lux e o Cartão de todos.Marcelo Frazão anunciou a saída do Santos em maio, um mês após ter assinado a renovação do contrato até o final do ano. Ele estava no clube desde 2018 e enfrentava rejeição interna.