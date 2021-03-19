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futebol

Santos aceita proposta do Japão por Fellipe Cardoso e negócio depende do jogador

O Vegalta Sendai quer o atacante por empréstimo até o final do ano, com opção de compra de R$ 5,5 milhões. Peixe já aceitou o negócio e espera resposta do jogador...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 17:13
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos aceitou a proposta do Vegalta Sendai (Japão) por Felippe Cardoso. Os japoneses querem o atacante santista por empréstimo de um ano e a decisão sobre o negócio depende somente do jogador. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista O acordo é visto como positivo pela diretoria santista, já que Felippe Cardoso não está nos planos do treinador Ariel Holan. O atacante até tem participado de algumas atividades com o grupo principal, mas na maioria dos treinamentos não é chamado pelo técnico argentino. Ele ainda não foi relacionado para nenhum jogo desde que voltou de empréstimo do Fluminense.
Caso Felippe Cardoso aceite o empréstimo, o Santos não gastaria nada com salário do jogador enquanto ele estiver no Japão. O negócio também teria o valor de compra fixado em R$ 5,5 milhões.Sabendo que não será aproveitado por Holan, a tendência é que o jogador aceite um empréstimo. O caso se complica pelo fato de o Japão não permitir a entrada de brasileiros no momento, o que preocupa o estafe do atacante. Diego Pituca, por exemplo, já foi até apresentado no Kashima Antlers, mas ainda está no Brasil.
Felippe Cardoso tem 22 anos e contrato com o Santos até dezembro de 2023. Contratado por indicação do técnico Cuca em 2018, Felippe Cardoso fez apenas 11 jogos pelo Peixe.

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