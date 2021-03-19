Santos aceita proposta do Japão por Fellipe Cardoso e negócio depende do jogador

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos aceitou a proposta do Vegalta Sendai (Japão) por Felippe Cardoso. Os japoneses querem o atacante santista por empréstimo de um ano e a decisão sobre o negócio depende somente do jogador. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista O acordo é visto como positivo pela diretoria santista, já que Felippe Cardoso não está nos planos do treinador Ariel Holan. O atacante até tem participado de algumas atividades com o grupo principal, mas na maioria dos treinamentos não é chamado pelo técnico argentino. Ele ainda não foi relacionado para nenhum jogo desde que voltou de empréstimo do Fluminense.

Caso Felippe Cardoso aceite o empréstimo, o Santos não gastaria nada com salário do jogador enquanto ele estiver no Japão. O negócio também teria o valor de compra fixado em R$ 5,5 milhões.Sabendo que não será aproveitado por Holan, a tendência é que o jogador aceite um empréstimo. O caso se complica pelo fato de o Japão não permitir a entrada de brasileiros no momento, o que preocupa o estafe do atacante. Diego Pituca, por exemplo, já foi até apresentado no Kashima Antlers, mas ainda está no Brasil.