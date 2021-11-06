Santos abre venda de ingressos para o jogo contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Pedro Alvarez

O Santos divulgou as informações para os torcedores que querem ir à Vila Belmiro no duelo contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, dia 10 de novembro, às 19 horas. Novamente o Peixe vai cobrar um preço único de R$ 40 nos ingressos em todos os setores do estádio. A venda de ingressos começará neste sábado, dia 6 de novembro.O Clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, com 100% da capacidade, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

No clássico deste domingo, contra o Palmeiras, a torcida do Santos esgotou os 16.032 ingressos ingressos disponibilizados. É o quarto jogo com público na Vila, diante o Grêmio, América-MG e Fluminense, todos com ingressos comprados antecipadamente.

Comprovante de vacinação

Para o ingresso no estádio Urbano Caldeira será necessário apresentar comprovante de vacinação completo, com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfeizer ou dose única da Janssen.Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina e apresentar um teste com validade de 48 horas, para os do tipo PCR, ou 24 horas para os testes de antígeno. O uso de máscara durante toda a partida é obrigatório em todos os setores do estádio, além de respeitar o distanciamento entre os assentos.

Postos de checagem e colocação de pulseiras

Todos os torcedores que compraram ingresso terão que passar nos postos de checagem próximos à Vila Belmiro. Nesses locais serão colocadas pulseiras de credenciamento que não podem ser transferidas para outras pessoas.

Será necessário apresentar carteira de sócio ou ingresso impresso, documento original com foto e o comprovante físico de vacinação, ou carteira original ou digitalmente, via apps ConectSus ou Poupatempo.

O acesso ao estádio só será permitido aos torcedores que possuam ingresso válido para o jogo, além da pulseira de credenciamento.

Parceria teste COVID-19

O Santos FC tem parceria com o laboratório Cellular Mater, para a realização de exame Antígeno Qualitativo, no valor de R$ 80,00, que pode ser feito nas unidades:– Unidade Bernardino na Av. Bernardino de Campos, nº 50/52 – Santos. Atendimento de segunda à sexta das 07h às 19h; sábado das 07h às 16h– Unidade Miramar no Shopping Miramar – Piso L1 – Loja 39 – Santos. Atendimento de domingo à domingo das 07h às 18h

Mais informações através da central de atendimento no telefone (13) 4042-3662. O Celulla Mater estará aberto no sábado (23/10).

Confira o cronograma:

Donos de cadeiras, camarotes e sócios Black: 06/11 (sábado), às 12 horasGold: 07/11 (domingo), às 12 horasSilver: 08/11 (segunda-feira), às 12 horasNão sócios: 09/11 (terça-feira), às 12 horas

Preços dos ingressos:

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeiras Sociais (P1/2 e 17)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Arquibancadas Tiradentes e José de Alencar (P 7/8 e 24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Térrea (P26)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta Fundo José de Alencar (P22)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta Lateral D. Pedro (P25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00