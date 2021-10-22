Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Fluminense

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Santos divulgou as informações para os torcedores que querem ir à Vila Belmiro no duelo contra o Fluminense, na quarta-feira, dia 27 de outubro, às 19 horas. Novamente o Peixe vai cobrar um preço único de R$ 40 nos ingressos em todos os setores do estádio.O clube vai seguir as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste primeiro momento, é limitada para 50%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

Comprovante de vacinação

Para o ingresso no estádio Urbano Caldeira será necessário apresentar comprovante de vacinação completo, com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfeizer ou dose única da Janssen.

Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina e apresentar um teste com validade de 48 horas, para os do tipo PCR, ou 24 horas para os testes de antígeno. O uso de máscara durante toda a partida é obrigatório em todos os setores do estádio, além de respeitar o distanciamento entre os assentos.Postos de checagem e colocação de pulseiras

Todos os torcedores que compraram ingresso terão que passar nos postos de checagem próximos à Vila Belmiro. Nesses locais serão colocadas pulseiras de credenciamento que não podem ser transferidas para outras pessoas.

Será necessário apresentar carteira de sócio ou ingresso impresso, documento original com foto e o comprovante físico de vacinação, ou carteira original ou digitalmente, via apps ConectSus ou Poupatempo.

O acesso ao estádio só será permitido aos torcedores que possuam ingresso válido para o jogo, além da pulseira de credenciamento.

Parceria teste COVID-19

O Santos FC tem parceria com o laboratório Cellular Mater, para a realização de exame Antígeno Qualitativo, no valor de R$ 80,00, que pode ser feito nas unidades:– Unidade Bernardino na Av. Bernardino de Campos, nº 50/52 – Santos. Atendimento de segunda à sexta das 07h às 19h; sábado das 07h às 16h– Unidade Miramar no Shopping Miramar – Piso L1 – Loja 39 – Santos. Atendimento de domingo à domingo das 07h às 18h

Mais informações através da central de atendimento no telefone (13) 4042-3662. O Celulla Mater estará aberto no sábado (23/10).

Confira o cronograma:

Donos de cadeiras, camarotes e sócios Black: 22/10 (6ª feira), às 14 horasGold: 23/10 (sábado), às 12 horasSilver: 24/10 (domingo), às 12 horasNão sócios: 25/10 (2ª feira), às 12 horas

Preços dos ingressos:

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeiras Sociais (P1/2 e 17)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Arquibancadas Tiradentes e José de Alencar (P 7/8 e 24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Térrea (P26)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta Fundo José de Alencar (P22)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta Lateral D. Pedro (P25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00