Santos abre venda de ingressos para a partida contra o Ituano

O Santos já abriu a venda dos ingressos para a partida contra o Ituano no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os sócios-torcedores possuem prioridade na compra das entradas. Nesta quarta-feira, os sócios da categoria Black já podem adquirir os ingressos.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.
O sócio do Santos comprará pelo www.sociorei.com, enquanto não sócio no www.futebolcard.com. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias ou postos externos e não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.Confira o cronograma das compras:
Sócios Black: 09/02 (4ª-feira), às 9 horas
Sócios Gold: 10/02 (5ª-feira), às 18 horas
Sócio Silver: 11/02 (6ª feira), às 9 horas
Não sócios: 12/02 (sábado), às 9 horas
PREÇOS DOS INGRESSOSCadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito