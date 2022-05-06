Santos abre venda de ingressos para a partida contra o Coritiba

O Santos abriu as venda de ingressos para o jogo contra o Coritiba, na Vila Belmiro. A partida, válida pelo jogo de volta da fase 3 da Copa do Brasil, será realizada no quinta-feira, dia 12 de maio, às 21h30.O Clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade é de 100%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

A venda dos ingressos ocorrerá apenas de forma on-line até quarta, dia 11. Na quinta (12), a bilheteria do Portão 6, da Vila Belmiro, funcionará das 09h00 às 21h30. A venda na bilheteria ocorrerá desde que haja ingressos disponíveis.FUNCIONAMENTO DOS CANAIS DE VENDA

Online (para sócios): Abertura: 06/05 às 12h00.Online (para não sócios): Abertura: 07/05 às 15h00.Bilheteria do Portão 6 da Vila Belmiro – (para torcida do Santos FC – sócios e não sócios): Abertura: 12/05 das 09h00 às 21h30

CRONOGRAMA DE VENDAS

Sexta-feira (06/05)12h00: abertura Sócios Black (+ convidados)15h00: abertura Sócios Gold (+ convidados)18h00: abertura Sócios Silver (+ convidados)Sábado (07/05)09h00: abertura para Sócios Santista*15h00: abertura para público geral – não sócios

* Plano Santista: Apenas 1 ingresso para o titular (sem desconto).

Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um.

O convidado não precisa ser associado.

O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado.

Sócios do plano Santista não possuem desconto no valor do ingresso e direito a convidados.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 20,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 10,00Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 20,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 10,00Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito

FORMAS DE PAGAMENTO (online)Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro