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futebol

Santos abre venda de ingressos para a partida contra o Coritiba

Confronto da segunda rodada do Brasileirão acontece no próximo domingo, às 11 horas...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 15:11
O Santos abriu a venda dos ingressos para a partida contra o Coritiba no domingo (17), às 11 horas, na Vila Belmiro pela segunda rodada Campeonato Brasileiro. Será a estreia do Peixe jogando em casa na competição.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade é de 100%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.
A venda dos ingressos ocorrerá apenas de forma on-line até sexta, dia 15. No sábado (16) terá a venda física caso ainda haja ingressos disponíveis para o jogo. A bilheteria do Portão 6, da Vila Belmiro, para a torcida do Santos, funcionará das 09h às 18 e no dia da partida, dia 17, das 08h às 11h. Já para a torcida do Coritiba, a venda física será realizada no dia do jogo, no portão 19, das 08h00 às 11h00.FUNCIONAMENTO DOS CANAIS DE VENDA
Online (para sócios): Abertura: 12/04 às 12h00.Online (para não sócios): Abertura: 13/04 às 18h00.Bilheteria do Portão 6 da Vila Belmiro – (para torcida do Santos FC – sócios e não sócios): Abertura: 16/04 das 09h00 às 18h00, e no dia 17/04, das 08h00 às 11h00Bilheteria do Portão 19 da Vila Belmiro – (para a torcida do Coritiba): Abertura: 17/04, das 08h00 às 11h00.
CRONOGRAMA DE VENDASTerça-feira (12/04)12 horas: abertura para Sócios Black – titular e convidado(s)15 horas: abertura para Sócios Gold – titular e convidado(s)18 horas: abertura para Sócios Silver – titular e convidado
Quarta-feira (13/04)18 horas: abertura para Não Sócios
Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um.
O convidado não precisa ser associado.
O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado.
PREÇOS DOS INGRESSOS
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 25,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 12,50Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 25,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 12,50Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito
Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)Inteira: R$ 50,00Meia: R$ 25,00
Crédito: VilaBelmirovaireceberoconfrontoentreSantoseCoritiba(Foto:PedroAlvarez/LANCE!

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