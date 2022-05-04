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futebol

Santos abre a venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá

Partida acontece no próximo domingo, às 18 horas, na Vila Belmiro...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 12:06
O Santos abriu as venda de ingressos para o jogo contra o Cuiabá, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no domingo, dia 8 de maio, às 18h00.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade é de 100%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.
A venda dos ingressos ocorrerá apenas de forma on-line até sexta, dia 06. No sábado (7), a bilheteria do Portão 6, da Vila Belmiro, para a torcida do Santos, funcionará das 09h00 às 18h00 e no dia da partida, dia 8, no mesmo horário. Já para a torcida do Cuiabá, a venda física será realizada no dia do jogo, no portão 19, das 16h00 às 18h00. A venda na bilheteria ocorrerá desde que haja ingressos disponíveis. FUNCIONAMENTO DOS CANAIS DE VENDA
Online (para sócios): Abertura: 04/05 às 12h00.Online (para não sócios e torcida adversária): Abertura: 05/05 às 15h00.Bilheteria do Portão 6 da Vila Belmiro – (para torcida do Santos FC – sócios e não sócios): Abertura: 07/05 das 09h00 às 18h00, e no dia 08/05 das 09h00 às 18h00Bilheteria do Portão 19 da Vila Belmiro – (para a torcida do Cuiabá): Abertura: 08/05, das 16h00 às 18h00.
CRONOGRAMA DE VENDAS
Quarta-feira (04/05)12h00: abertura Sócios Black (+ convidados)
15h00: abertura Sócios Gold (+ convidados)
18h00: abertura Sócios Silver (+ convidados)
Quinta-feira (21/04)09h00: abertura para Sócios Santista*15h00: abertura para público geral – não sócios (Santos e Cuiabá)
* Plano Santista: Apenas 1 ingresso para o titular (sem desconto).
Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um.
O convidado não precisa ser associado.
O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado.
Sócios do plano Santista não possuem desconto no valor do ingresso e direito a convidados.
PREÇOS DOS INGRESSOS
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 25,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 12,50Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 25,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 12,50Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito
Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)Inteira: R$ 50,00Meia: R$ 25,00
FORMAS DE PAGAMENTO (online)Cartão de crédito, cartão de débito e PIX
FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro
Crédito: VilaBelmirovaireceberSantoseCuiabánopróximodomingo(Foto:PedroAlvarez/LANCE!

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