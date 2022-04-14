Santos 110 anos: 5 motivos para o Peixe ser o maior brasileiro do mundo

O Santos comemora 110 anos de história e conquista nesta quinta-feira. O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE fez o levantamento alguns motivos para ser chamado de o maior brasileiro no mundo.1. Campeão de Tudo
Desde 14 de abril de 1912, o Santos acumula histórias e conquistas. O Alvinegro possui 22 Campeonatos Paulistas, 8 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 Libertadores, 2 Mundiais, 1 Copa Conmebol, 1 Recopa Sulamericana, 1 Recopa Mundial e 5 Torneios Rio-São Paulo.
2. Único time a parar um guerra
No ano de 1969, o Santos parou uma guerra na Nigéria ao jogar um amistoso em Benin City. O país africano estava no meio de uma guerra civil, iniciada em maio de 1967, quando a região do Biafra se emancipou. Artistas como John Lennon, o Papa Paulo VI e ONU tentaram conter o ocorrido, que gerou uma comoção global, mas não tiveram sucesso.
O Santos foi levado para a Nigéria a convite do governo para jogar contra uma seleção da região do centro-oeste, em Benin City, de última hora. A história diz que que o governo nigeriano decretou um cessar-fogo para que eles pudessem se deslocar do hotel para o estádio Ogbe em segurança e depois retornar. Naquele dia foi decretado feriado local por causa do Santos.O Santos de Pelé venceu a equipe por 2 a 1 com gols de Toninho Guerreiro e Edu. O Peixe foi embora, mas deu alguns dias de paz ao povo nigeriano que só conseguiu se livrar da guerra em janeiro de 1970 com a derrota dos separatistas.
3. Santos é usado como referência em nome de outros times
O Santos tem outros 39 "xarás" ao redor do mundo. O time de Pelé é uma referência mundial.
BRASILSantos FC – Macapá, AmapáSantos FC – Alegrete, Rio Grande do SulSantos FC do Nordeste – Fortaleza, CearáSantos FC – Barra de São Francisco, Espírito SantoSantos FC – João Pessoa, ParaíbaSantos – São Borja, Rio Grande do SulSantos – São Martinho, Santa CatarinaSantos FC – Toró, São PauloSER Santos de Taquara – Taquara, Rio Grande do SulSantos Porto Velho Futebol Clube – Porto Velho, Rondônia
ÁFRICAChief Santos Tsumeb – NamíbiaDagoretti Santos – QuêniaSantos FC Cape Town – Cidade do Cabo, África do SulSantos de Angola – Viana, AngolaSantos de Koza – Koza, CamarõesUnião Flamengo-Santos – Gabane, BotsuanaSantos FC Ouagadougou – Ouagadougou, Burkina Faso
AMÉRICA DO NORTE/CENTRALSantos de Guápiles Fútbol Club – Costa RicaSantos FC de Caguas – Caguas, Porto RicoSantos de Tultepec – Tultepec, MéxicoClub Santos Laguna – Torreón, MéxicoSantos SC – EUATVSA Santos Futebol Club – EUASantos Futbol Club – Arizona, EUASantos FC Nottingham – Nottinghamshire, EUASantos Football Club – Kingston, Jamaica
AMÉRICA DO SULSantos Football Club – Georgetown, GuianaSantos de Agraciada – Agraciada, UruguaiSantos de Cebolatti – Cebolatti, UruguaiSantos Fútbol Club – El Guabo, Equador
EUROPAKS Santos Los – PolôniaKS Santos Piwoda – Piwoda, PolôniaSantos Sarbinowo – Sarbinowo, PolôniaSantos Swiebodzin – Swiebodzin, PolôniaSantos Belfast – Belfast, Irlanda do NorteSantos Football Club – IrlandaFC Santos Tartu – Tartu, EstôniaSantos FC – Dinamarca
ÁSIASantos FC – Yokohama, Japão
4. Único time que é citado em um hino de outra equipe
O Santos está presente no hino do Olympiacos FC, da Grécia. Jogando em Atenas, capital e maior cidade da Grécia, no Estádio Apostolos Nikolaidis, o Peixe foi superado por 2 a 1, pelo principal time grego, o Olympiakos. Sabendo da força do Santos e dos atletas que faziam parte do seu plantel, a equipe grega fez grande festa ao final da partida, e comemorou o triunfo como se fosse um título.
A vitória sobre o esquadrão santista tomou uma proporção tão grande, que os dirigentes gregos resolveram eternizar esse momento, e acrescentaram o Santos no hino oficial do Olympiacos. Ou seja, o time santista é único Clube do mundo a ter uma homenagem em um hino oficial de outra equipe.
"Eles tremem quando ouvem o seu nome: OlympiacosEles ainda lembram do seu nome: O Santos de Pelé"
5. Único time a ter o Rei e a Rainha do Futebol e o Rei do Futsal
O Santos é o único time que teve Pelé, o Rei do Futebol, a Marta, Rainha do Futebol, e Falcão, o Rei do Futsal.
O Eterno Camisa 10 atuou no Peixe de 1956 a 1974 com 1116 jogos e marcou 1.091 gols. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi duas vezes campeão do mundo, seis vezes campeão brasileiro, dez vezes campeão paulista, duas vezes da Copa Libertadores, quatro vezes do Torneio Rio-São Paulo, vencedor da Recopa Sul-americana e Mundial.
Marta teve duas passagens pelo Santos. Em 2009 era atleta do Los Angeles Sol e foi emprestada para as Sereias da Vila por três meses. Ela foi campeã da Copa Libertadores e Copa do Brasil naquele ano. Ela também voltou em 2010, atuando por apenas dois meses.
Falcão defendeu o Peixe em 2011 e conquistou um título da Liga Nacional de Futsal pela equipe.