Santo André x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Em busca do primeira vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians visita o Santo André, neste domingo (30), às 18h30, no estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada do Estadual. Em comum, as duas equipes envolvidas na partida deste fim de semana estrearam no Paulistão empatando sem gols. O Timão ficou no 0 a 0 contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, na última terça-feira (25). No mesmo dia, o Ramalhão também havia passado em branco contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.
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O confronto entre Santo André e Corinthians neste domingo (30) terá sinal aberto através do YouTube e também transmissão em Pay Per View, pelo Premiere.
O jogo estava inicialmente marcado para às 11h, mas teve o horário alterado por ajuste de tabela.