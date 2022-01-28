Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santo André x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Partida terá transmissão aberta, via o YouTube, e também passará no Premiere...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 18:30
Em busca do primeira vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians visita o Santo André, neste domingo (30), às 18h30, no estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada do Estadual. Em comum, as duas equipes envolvidas na partida deste fim de semana estrearam no Paulistão empatando sem gols. O Timão ficou no 0 a 0 contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, na última terça-feira (25). No mesmo dia, o Ramalhão também havia passado em branco contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.
> CORINTHIANS ATIVO PARA SE LIVRAR DE ATLETAS FORA DOS PLANOS> CONFIRA E SIMULE OS JOGOS DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO
O confronto entre Santo André e Corinthians neste domingo (30) terá sinal aberto através do YouTube e também transmissão em Pay Per View, pelo Premiere.
O jogo estava inicialmente marcado para às 11h, mas teve o horário alterado por ajuste de tabela.
Crédito: Últimodueloentreosclubesaconteceuem2020eacabouempatadoem1a1(Foto:AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados