Santa Cruz vence Voltaço e respira na Série C; veja os resultados

Nesta segunda-feira (30), Santa Cruz e Volta Redonda foram responsáveis pelo encerramento da 14ª rodada da Série C. Os donos da casa foram superiores e conquistaram a vitória por 2 x 1. Com a vitória, a equipe pernambucana ainda sonha com a permanência na 3ª divisão. Na primeira etapa, o Santa Cruz dominou o Volta Redonda e partiu para a pressão, buscando abrir o placar. Aos 10 minutos, Pipico aproveitou falha de Grasson e inaugurou o marcador. Até o apito do árbitro, o Santinha teve chances para fazer o segundo, enquanto os visitantes nem chegaram no ataque com mais perigo.
Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado, muito pela melhora dos visitantes, que aos 27 minutos, conseguiu empatar com Pedrinho. Mas, a alegria carioca não durou muito, visto que Breno Calixto subiu mais alto que todo mundo e recolocou a vantagem para o Santa Cruz.
Veja os resultados da 14ª rodada da Série C
Novorizontino 1x0 CriciúmaFerroviário 0x0 Jacuipense Oeste 0x0 Botafogo-SP Tombense 2x1 Manaus Paysandu 1 x Floresta Ituano 2x1 Mirasool Figueirense 1x1 YpirangaAltos 0x0 Botafogo-PBSão José 1x0 Paraná