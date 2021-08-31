futebol

Santa Cruz vence Voltaço e respira na Série C; veja os resultados

Santinha chega aos 11 pontos, mas ainda é lanterna do Grupo A...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 22:06

LanceNet

Crédito: Divulgação/Rafael Melo/Santa Cruz
Nesta segunda-feira (30), Santa Cruz e Volta Redonda foram responsáveis pelo encerramento da 14ª rodada da Série C. Os donos da casa foram superiores e conquistaram a vitória por 2 x 1. Com a vitória, a equipe pernambucana ainda sonha com a permanência na 3ª divisão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa primeira etapa, o Santa Cruz dominou o Volta Redonda e partiu para a pressão, buscando abrir o placar. Aos 10 minutos, Pipico aproveitou falha de Grasson e inaugurou o marcador. Até o apito do árbitro, o Santinha teve chances para fazer o segundo, enquanto os visitantes nem chegaram no ataque com mais perigo.
Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado, muito pela melhora dos visitantes, que aos 27 minutos, conseguiu empatar com Pedrinho. Mas, a alegria carioca não durou muito, visto que Breno Calixto subiu mais alto que todo mundo e recolocou a vantagem para o Santa Cruz.
Veja os resultados da 14ª rodada da Série C
Novorizontino 1x0 CriciúmaFerroviário 0x0 Jacuipense ​Oeste 0x0 Botafogo-SP Tombense 2x1 Manaus Paysandu 1 x Floresta Ituano 2x1 Mirasool Figueirense 1x1 YpirangaAltos 0x0 Botafogo-PBSão José 1x0 Paraná ​

