Santa Cruz vence Íbis e se mantém com 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano

Jogando na Arena de Pernambuco na tarde deste domingo (6), o Santa Cruz venceu o Íbis por 3 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano de 2022. No primeiro tempo, Tarcísio abriu o placar e, já na etapa final, Esquerdinha e Rafael Furtado definiram o resultado. Com o triunfo, a Cobra-Coral chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do torneio. Enquanto isso, o Pássaro Preto fica em 6° lugar, com três.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília). Fora de casa, o Santa Cruz encara o Salgueiro. Enquanto isso, no seu estádio, o Íbis recebe o Afogados. Ambos os jogos são válidos pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSANTA ELÉTRICO NO COMEÇOA bola mal começou a rolar na Arena de Pernambuco e o Santa Cruz já saiu na frente. Em lance pela esquerda, Esquerdinha levou para o fundo e cruzou na área. Tarcísio apareceu no meio da marcação e completou para o gol, abrindo o placar para os mandantes.

Depois do gol, o camisa 10 do Santa Cruz chegou de novo com perigo na área, mas dessa vez pelo chão. Entretanto, o chute firme parou na defesa de Lucas Peixe. Após o começo avassalador, a Cobra-Coral diminuiu o ritmo e deixou o Íbis ficar mais com a bola.

ESCOLHA CONTROVERSAO Íbis passou a encarar o Santa Cruz olho no olho depois do gol sofrido, mas pecou no momento de concluir as jogadas. Quando o time não errou no último passe, Celestino isolou e, em outro momento, Rosivaldo chutou em cima da defesa.

Por sua vez, o Santa Cruz ficou tímido na partida e pouco atacou depois dos primeiros 10 minutos. Apesar disso, a melhor chegada da parte final do primeiro tempo foi da equipe mandante. Esquerdinha recebeu na cara do gol e, na saída de Lucas Peixe, tentou o cruzamento para Walter ao invés do arremate, mas bola foi cortada pela defesa, levando o 1 a 0 para os vestiários.

DE ESQUERDA NÃO, DE CABEÇAAssim como aconteceu no primeiro tempo, o Santa Cruz foi mais ofensivo no começo da segunda etapa. Em lance pela direita, Rodrigo Yuri cruzou na área e Esquerdinha completou para o gol de peixinho, aumentando a vantagem dos mandantes.

Depois do gol, o Santa ainda teve outras chances. Walter parou em defesa de Lucas Peixe, enquanto que Matheuzinho ficou cara a cara com o camisa 1, mas finalizou mal. Do outro lado, Rosivaldo quase diminuiu em saída errada de Jefferson, porém a bola não entrou.

FECHOU A CONTAO Íbis até correu atrás do prejuízo no terço final do segundo tempo. Lucas Matheus saiu na cara do gol, driblou Jefferson e tocou para o fundo do gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Mais tarde, Roberto fez a torcida soltar o grito em cobrança de falta, mas bola tocou apenas na rede pelo lado de fora.

Por sua vez, satisfeito com o resultado, o Santa Cruz se preocupou em administrar o tempo quando teve a bola e apenas fechou os espaços do Íbis. Quando foi ao ataque, o Santinha foi letal. Rafael Furtado recebeu na cara do gol e bateu firme para fechar o jogo em 3 a 0.FICHA TÉCNICASANTA CRUZ X ÍBIS​​​​​Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço do Mata (PE)Data e hora: 06/02/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: José Woshington da Silva (PE)Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Matheus Valentim da Silva (PE)​Cartões amarelos: Celestino, Vitor Leão (Íbis), Tarcísio, Gilberto (Santa Cruz)Cartões vermelhos: -

GOLS: Tarcísio (2'/1°T) (1-0), Esquerdinha (6'/2°T) (2-0), Rafael Furtado (47'/2°T) (3-0)

SANTA CRUZ (Técnico: Leston Júnior)​Jefferson; Ítalo Melo (Matheus Lira, aos 23'/2°T), Lucão, Alex Alves e Ítalo Silva; Gilberto (Elyeser, aos 16'/2°T), Rodrigo Yuri e Tarcísio (João Erick, aos 23'/2°T); Matheuzinho, Esquerdinha (João Cardoso, aos 23'/2°T) e Walter (Rafael Furtado, aos 29'/2°T).

ÍBIS (Técnico: Carlos Alberto)

Lucas Peixe; Felipe Almeida, Oséas, Wildson e Vitor Leão; Celestino (Matheus Monte, aos 38'/2°T), Roberto e Pablo Vinícius (Gustavo Delegado, aos 23'/2°T); Matheusinho (Lucas Matheus, aos 23'/2°T), Kelven (Ellison, aos 43'/2°T) e Rosivaldo (Kelvenny, aos 23'/2°T).