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futebol

Santa Cruz lança nova camisa 2 para a temporada com trechos do hino

Camisa segue o modelo tradicional, mas com detalhes que agregam valor ao manto...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:55
A torcida do Santa Cruz conheceu a nova segunda camisa do clube. Predominantemente branca, o modelo conta com as tradicionais faixas na altura do peito. Nas listras destacadas na região peitoral do uniforme, há trechos do hino do clube.O material foi produzido com o tecido ‘jacquard’, o que traz um diferencial para a modelagem. O escudo do clube foi aplicado em TPU 3D, agregando tecnologia ao uniforme. Nas golas e nas mangas, o acabamento apresenta linhas tricolores. Para homenagear a Cobra Coral, marca própria do clube, a camisa traz a frase 'Nasceu e Viverá Eternamente', expressão dita por Alexandre de Carvalho, um dos fundadores do clube.- O Santa Cruz possui uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. Estamos muito contentes com mais este lançamento em nossa parceria. Nesta temporada, a torcida pode esperar produtos variados, feitos com o que há de mais moderno no mercado, temos um caminho próspero pela frente - afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.
Crédito: Foto:CarlosCajueiro/Volt

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