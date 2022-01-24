Santa Cruz lança nova camisa 2 para a temporada com trechos do hino

A torcida do Santa Cruz conheceu a nova segunda camisa do clube. Predominantemente branca, o modelo conta com as tradicionais faixas na altura do peito. Nas listras destacadas na região peitoral do uniforme, há trechos do hino do clube.O material foi produzido com o tecido ‘jacquard’, o que traz um diferencial para a modelagem. O escudo do clube foi aplicado em TPU 3D, agregando tecnologia ao uniforme. Nas golas e nas mangas, o acabamento apresenta linhas tricolores. Para homenagear a Cobra Coral, marca própria do clube, a camisa traz a frase 'Nasceu e Viverá Eternamente', expressão dita por Alexandre de Carvalho, um dos fundadores do clube.- O Santa Cruz possui uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. Estamos muito contentes com mais este lançamento em nossa parceria. Nesta temporada, a torcida pode esperar produtos variados, feitos com o que há de mais moderno no mercado, temos um caminho próspero pela frente - afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.