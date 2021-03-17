Santa Cruz faz proposta por Klebinho, lateral do Flamengo

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo recebeu proposta por um dos jogadores que está fora dos planos para a temporada. O Santa Cruz entrou em contato e mostrou interesse em contratar o lateral-direito Klebinho, de 22 anos, por empréstimo. As partes tentam chegar a um consenso sobre os valores.

A equipe pernambucana não tem condições de pagar a totalidade dos salários mensais do defensor e, para o negócio se concretizar, o Flamengo teria que continuar pagando pelo menos uma parte dos vencimentos do atleta. A fatia sobre os valores que cada time pagará é um dos entraves do negócio.

Klebinho, criado nas categorias de base do Flamengo, não está nos planos do Rubro-Negro para a temporada. O lateral-direito vem treinando de forma separada em relação ao restante do elenco comandado por Rogério Ceni no Ninho do Urubu.