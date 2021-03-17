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futebol

Santa Cruz faz proposta por Klebinho, lateral do Flamengo

Equipe pernambucana possui interesse no defensor, que treina em separado em relação ao elenco do Rubro-Negro no Ninho do Urubu...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 19:24
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo recebeu proposta por um dos jogadores que está fora dos planos para a temporada. O Santa Cruz entrou em contato e mostrou interesse em contratar o lateral-direito Klebinho, de 22 anos, por empréstimo. As partes tentam chegar a um consenso sobre os valores.
A equipe pernambucana não tem condições de pagar a totalidade dos salários mensais do defensor e, para o negócio se concretizar, o Flamengo teria que continuar pagando pelo menos uma parte dos vencimentos do atleta. A fatia sobre os valores que cada time pagará é um dos entraves do negócio.
Klebinho, criado nas categorias de base do Flamengo, não está nos planos do Rubro-Negro para a temporada. O lateral-direito vem treinando de forma separada em relação ao restante do elenco comandado por Rogério Ceni no Ninho do Urubu.
O lateral-direito passou os dois últimos dois anos emprestados no Tokyo Verdy, do Japão, onde realizou 31 partidas. Pelo Flamengo, na categoria profissional, Klebinho teve participação sete jogos.

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