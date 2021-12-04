Santa Cruz apresenta uniforme principal para 2022 com alusões ao Arruda e ao mascote do clube

Nesta sexta-feira (03), a torcida do Santa Cruz conheceu o uniforme principal da temporada 2022 assinado pela Volt, fornecedora esportiva 100% brasileira. O lançamento oficial do primeiro manto aconteceu às 19h14, em referência ao ano de fundação da instituição. No sábado (04), a nova loja do clube será inaugurada e a diretoria tricolor, em parceria com a fornecedora de material esportivo, promoverá um evento para receber os torcedores no Arruda.

O modelo é listrado, potencializando as cores do Santa Cruz, com o escudo aplicado em TPU 3D, com textura que remete às escamas de uma cobra coral. A peça foi produzida no tecido ‘jacquard’, com o diferencial para a modelagem desenvolvida exclusivamente para o clube pernambucano. Nas mangas, há um tecido que também remete ao mascote do clube. A camisa 2 será lançada em janeiro, próximo a estreia no Campeonato Pernambucano.

Além disso, há um detalhe para simbolizar a Cobra Coral, marca própria do Tricolor. A frase “Nasceu e Viverá Eternamente”, expressão dita por Alexandre de Carvalho, um dos fundadores do clube, também está presente.

- A parceria com a Volt acontece em um momento importante para o Santa Cruz, que trabalha para reerguer as forças e retornar ao lugar onde nunca deveria ter saído. A Volt tem sido muito relevante neste projeto de reestruturação do clube. A expectativa é a melhor possível, confiamos na força de nossa torcida e, diante de um material esportivo de qualidade, tenho confiança de que será um grande sucesso. Queremos uma parceria duradoura e o primeiro passo é o lançamento do novo manto coral - comenta Abdias Venceslau, CEO do Santa Cruz, sobre a relação entre o clube e a fornecedora.