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Santa Cruz apresenta uniforme principal para 2022 com alusões ao Arruda e ao mascote do clube

Camisa dos goleiros conta com detalhes em referência ao estádio do Coral...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 15:54

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 15:54

Nesta sexta-feira (03), a torcida do Santa Cruz conheceu o uniforme principal da temporada 2022 assinado pela Volt, fornecedora esportiva 100% brasileira. O lançamento oficial do primeiro manto aconteceu às 19h14, em referência ao ano de fundação da instituição. No sábado (04), a nova loja do clube será inaugurada e a diretoria tricolor, em parceria com a fornecedora de material esportivo, promoverá um evento para receber os torcedores no Arruda.
O modelo é listrado, potencializando as cores do Santa Cruz, com o escudo aplicado em TPU 3D, com textura que remete às escamas de uma cobra coral. A peça foi produzida no tecido ‘jacquard’, com o diferencial para a modelagem desenvolvida exclusivamente para o clube pernambucano. Nas mangas, há um tecido que também remete ao mascote do clube. A camisa 2 será lançada em janeiro, próximo a estreia no Campeonato Pernambucano.
Além disso, há um detalhe para simbolizar a Cobra Coral, marca própria do Tricolor. A frase “Nasceu e Viverá Eternamente”, expressão dita por Alexandre de Carvalho, um dos fundadores do clube, também está presente.
- A parceria com a Volt acontece em um momento importante para o Santa Cruz, que trabalha para reerguer as forças e retornar ao lugar onde nunca deveria ter saído. A Volt tem sido muito relevante neste projeto de reestruturação do clube. A expectativa é a melhor possível, confiamos na força de nossa torcida e, diante de um material esportivo de qualidade, tenho confiança de que será um grande sucesso. Queremos uma parceria duradoura e o primeiro passo é o lançamento do novo manto coral - comenta Abdias Venceslau, CEO do Santa Cruz, sobre a relação entre o clube e a fornecedora.
Crédito: Foto:CarlosCajueiro/Volt

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