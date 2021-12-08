Santa Cruz apresenta Marcelo Segurado como diretor executivo de futebol para 2022

Nesta terça-feira (07), Marcelo Segurado foi apresentado oficialmente como novo diretor executivo de futebol do Santa Cruz. Na entrevista coletiva, que aconteceu no Arruda, o dirigente garantiu que o plantel estará completo em janeiro e comentou os desafios da próxima temporada.

- As dificuldades são grandes, mas não podemos ficar lamentando os problemas. Devemos usar a criatividade, buscar os nomes que consideramos melhores e esgotar as informações. Evidente que, ao decorrer desse processo, estaremos ligados se aparecer boas oportunidades para o clube. A gente já vem trabalhando há algum tempo e as primeiras impressões são boas. Temos muita coisa para fazer, mas com uma boa perspectiva de crescimento.

Desde novembro, o departamento de futebol do Santa Cruz trabalha para reformular grande parte do elenco que jogou na temporada. Segurado afirmou que pretende contar com um grupo mais enxuto, de 25 atletas, em 2022. O anúncio de contratação de maior impacto feito até agora foi do atacante Walter, com passagens por Goiás, Fluminense, entre outros clubes do Brasil.

Marcelo destacou a importância de ter jogadores mais rodados para a equipe alcançar os objetivos que almeja no que vem.

- Dentro do perfil que traçamos, queremos contar com atletas experientes, que entendem o tamanho e o peso da camisa do Santa Cruz, sobretudo neste momento de reconstrução. Além disso, a base será muito utilizada, até porque os mais jovens trarão o equilíbrio necessário para o nosso elenco.Marcelo tem passagens por Goiás e Ceará, num currículo de experiência em acessos e trabalhos de reestruturação. De 2011 a 2014, o executivo teve sua primeira passagem pela equipe esmeraldina, que conseguiu resultados expressivos, como o bicampeonato goiano em 2012 e 2013, o título da Série em 2012 e o sexto lugar na Série A de 2013, tendo ainda uma segunda passagem pelo Goiás em 2020.

No Ceará, Segurado trabalhou por três temporadas seguidas, de 2017 a 2019, e fez parte do planejamento do clube para retornar à elite do Brasileiro. Já no primeiro ano de trabalho na equipe cearense, conseguiu o acesso à Série A, além do bicampeonato estadual em 2017 e 2018.