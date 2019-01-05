Sangramento no estômago faz Maradona ser internado em Buenos Aires

Crédito: Reprodução | Twitter

Diego Maradona vai passar a noite desta sexta (4) e a madrugada de sábado (5) internado em um hospital em Buenos Aires após um exame de rotina constatar um sangramento em seu estômago.

De acordo com Matías Morla, advogado do ex-jogador e técnico do Dorados de Sinaloa-MEX, os médicos não consideram o problema como algo grave e Maradona ficará no hospital apenas como precaução. Uma endoscopia (exame em que um aparelho com uma câmera é inserido no corpo do paciente pela garganta) não apontou motivo para preocupação.

O sangramento apenas foi constatado por exames que o argentino teve de se submeter para a renovação do seu contrato com o Dorados. Nesta semana, ele acertou a permanência no clube mexicano por mais seis meses.

Ele está acompanhado no hospital pelos filhos Jana, Diego Júnior e Giannina. Ele ficaria em Buenos Aires até domingo (6), quando embarcaria para a Cidade do México. Se receber alta neste sábado (5), poderá ainda comparecer ao batismo do neto Diego Fernando, filho de Diego Júnior, fruto do relacionamento do então jogador do Napoli com a italiana Cristiana Sinagra.

Mas a programação ficou suspensa, a depender de quando deixará o hospital em Olivos e voltará para sua casa em Nordelta, em Tigre, província de Buenos Aires.