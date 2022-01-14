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futebol

Sandry volta aos treinos e Carille tem elenco completo na pré-temporada

Volante testou negativo para Covid e treinou normalmente nesta sexta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 20:15

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 20:15

O técnico Fabio Carille, finalmente, tem o elenco completo na pré-temporada do Santos. Nesta sexta-feira, o volante Sandry testou negativo para Covid e iniciou as atividades no CT Rei Pelé. Era o último jogador afastado das atividades pelo coronavírus.O elenco do Santos se reapresentou no domingo sem Carlos Sánches, Marinho e Léo Baptistão, que já haviam testado positivo para a Covid-19, e teve novos positivos para Ângelo, Luiz Felipe e o próprio Sandry. Os reforços Bruno Oliveira e Eduardo Bauermann também treinaram normalmente.
Ângelo e Luiz Felipe testaram negativo e iniciaram os treinos na terça-feira. O atacante Marinho voltou aos treinos na quarta-feira. Carlos Sánchez e Léo Baptistão iniciaram a pré-temporada na quinta-feira ao lado do meia-atacante Ricardo Goulart e Sandry iniciou os treinos nesta sexta.
O Santos ainda terá 15 sessões de treinos até a estreia no Campeonato Paulista, dia 26 de janeiro, diante da Internacional, em Limeira.
Crédito: Santosvoltouaostreinosnestasexta-feira(Foto:IvanStorti/SantosFC

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