Sandry volta aos treinos e Carille tem elenco completo na pré-temporada

O técnico Fabio Carille, finalmente, tem o elenco completo na pré-temporada do Santos. Nesta sexta-feira, o volante Sandry testou negativo para Covid e iniciou as atividades no CT Rei Pelé. Era o último jogador afastado das atividades pelo coronavírus.O elenco do Santos se reapresentou no domingo sem Carlos Sánches, Marinho e Léo Baptistão, que já haviam testado positivo para a Covid-19, e teve novos positivos para Ângelo, Luiz Felipe e o próprio Sandry. Os reforços Bruno Oliveira e Eduardo Bauermann também treinaram normalmente.