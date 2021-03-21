Sandry vê Holan didático e destaca aprendizado com companheiros

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Os jogadores do Santos já sentiram a diferença da filosofia de jogo de Ariel Holan para seu antecessor Cuca. Peça importante na atual temporada e nos últimos meses da passada, Sandry fez sua análise do novo treinador e quer atender os novos conceitos.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Tivemos um ano bom com o professor Cuca, batemos na trave na Libertadores. Agora com o professor Ariel (Holan) a gente começa uma nova história. Ele é um treinador que gosta de passar bastante informações para gente nesse início. Muito didático. E o que a gente tem que fazer é jogar futebol e atender os conceitos dele. O começo de trabalho tem sido sensacional -afirmou o volante.

Sandry também fez questão de destacar as suas referências dentro do elenco. O Menino da Vila diz tentar apender o máximo possível com os companheiros.- O Pituca é uma grande referência, dentro e fora do campo. Desejo toda a sorte para ele. Procuro sempre extrair o máximo de aprendizado com meus companheiros. É assim com o Alison, o Jean (Mota), o Sánchez. Temos um grupo qualificado em que os jogadores se complementam - analisa.