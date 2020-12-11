Sandry revela conversa com Cuca para evolução pelo Santos: 'Entende muito da posição'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O volante Sandry tem ganho espaço com a camisa do Santos. Titular no empate em 1 a 1 contra o Grêmio, na última quarta-feira (09), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, em Porto Alegre, o Menino da Vila enxerga que a confiança é fruto de um processo desde a chegada do técnico Cuca no comando santista.

De acordo com o meia, assim que o treinador retornou ao Peixe, no início de agosto, os dois conversaram. Com o tempo, Sandry foi entrando mais nas partidas até ser escalado como titular justamente em um confronto decisivo.

– O professor Cuca veio conversar comigo assim que chegou no clube, em agosto. Disse que eu tinha muita qualidade no passe, mas que precisava aprimorar a minha marcação. Ele atuava no meio de campo quando era jogador e entende bastante da posição. Procurei assimilar todos os conselhos e busquei melhorar nos treinos. Agora é colocar em prática dentro de campo para seguir ajudando – disse o jogador à Santos TV.E esse momento tem sido especial para o jovem atleta, que tem trabalhado diretamente com o seu ídolo, o ex-volante e atual coordenador técnico do Alvinegro, Renato.

– Sempre me inspirei no Renato. Cheguei no Santos FC em 2013 e assistia muitos jogos na Vila, então pude ver de perto ele jogando. Da mesma posição que a minha e com as mesmas características. E é uma honra ver o Renato aqui todos os dias com a gente e ele ainda conversa bastante comigo também, sempre dá dicas – afirmou o atleta.

Natural de Itabuna, na Bahia, Sandry tem 18 anos e está no Peixe desde os 13. Em 2019, o jogador fez parte do elenco que conquistou o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira.