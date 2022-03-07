Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sandry destaca intensidade dos treinos de Bustos no Santos

Técnico argentino completou a primeira semana de clube e vai estrear nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 14:28

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:28

O volante Sandry destacou a intensidade nos treinos do técnico Fabián Bustos no Santos. O argentino teve a primeira semana de treinamento com a equipe e fará sua estreia diante o Fluminense-PI nesta terça-feira pela Copa do Brasil.- A gente já viu qual era a ideia do professor desde o primeiro dia que ele chegou aqui. Estamos buscando assimilar tudo o mais rápido possível. É um trabalho muito bom e que vai nos ajudar bastante, já vemos isso pelos treinamentos, pela intensidade. Acredito que temos tudo para fazer um grande trabalho e pensar em títulos para o Santos - disse o volante.
A estreia de Bustos aconteceria no último sábado em Araraquara no duelo entre Santos e Ferroviária pelo Campeonato Paulista. No entanto, a partida foi adiada diante da queda de energia e sem condições do grama após chuva e granizo.O Peixe chegou a entrar em campo e Sandry seria um dos titulares do treinador. A expectativa é que a escalação seja a mesma do time que entraria contra a Ferroviária. O Santos deve jogar com João Paulo, Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.
Crédito: OvolanteSandryelogiouaprimeirasemanadetreinosdeBustosnoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados