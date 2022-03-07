Sandry destaca intensidade dos treinos de Bustos no Santos

O volante Sandry destacou a intensidade nos treinos do técnico Fabián Bustos no Santos. O argentino teve a primeira semana de treinamento com a equipe e fará sua estreia diante o Fluminense-PI nesta terça-feira pela Copa do Brasil.- A gente já viu qual era a ideia do professor desde o primeiro dia que ele chegou aqui. Estamos buscando assimilar tudo o mais rápido possível. É um trabalho muito bom e que vai nos ajudar bastante, já vemos isso pelos treinamentos, pela intensidade. Acredito que temos tudo para fazer um grande trabalho e pensar em títulos para o Santos - disse o volante.
A estreia de Bustos aconteceria no último sábado em Araraquara no duelo entre Santos e Ferroviária pelo Campeonato Paulista. No entanto, a partida foi adiada diante da queda de energia e sem condições do grama após chuva e granizo.O Peixe chegou a entrar em campo e Sandry seria um dos titulares do treinador. A expectativa é que a escalação seja a mesma do time que entraria contra a Ferroviária. O Santos deve jogar com João Paulo, Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.