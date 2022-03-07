Sandry destaca intensidade dos treinos de Bustos no Santos

O volante Sandry destacou a intensidade nos treinos do técnico Fabián Bustos no Santos. O argentino teve a primeira semana de treinamento com a equipe e fará sua estreia diante o Fluminense-PI nesta terça-feira pela Copa do Brasil.- A gente já viu qual era a ideia do professor desde o primeiro dia que ele chegou aqui. Estamos buscando assimilar tudo o mais rápido possível. É um trabalho muito bom e que vai nos ajudar bastante, já vemos isso pelos treinamentos, pela intensidade. Acredito que temos tudo para fazer um grande trabalho e pensar em títulos para o Santos - disse o volante.