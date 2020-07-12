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futebol

Sandry comenta sobre nova geração e 'aula' com experientes do elenco

Em entrevista para a série 'DNA', produzida em parceria com o Facebook, jovem volante do Santos falou sobre crescimentos de amigos da base e ensinamentos nos treinos...

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 17:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Sandry foi o personagem da semana na série DNA, realizada pelo Santos em parceria com o Facebook Watch. O jovem volante de 17 anos, promovido aos profissionais no ano passado, comentou sobre a nova geração de 'Meninos da Vila', como Kaio Jorge, Ivonei, Renyer, entre outros.
- São sete anos aqui no Santos. Vivi praticamente meu tempo todo aqui no CT. O Santos faz parte da minha vida. Da minha geração, no profissional, está eu, Ivonei, Renyer. Fico feliz e é uma honra estar aqui com eles também - afirmou.
O jovem também comentou sobre a amizade que tem com Kaio, que vem ganhando cada vez mais espaço na equipe e chegou a ser utilizado algumas vezes como titular e marcar gol na Libertadores.
- Eu e o Kaio, foi tudo junto que aconteceu. A gente foi para a primeira Copinha junto, com 15 anos. Praticamente subiu junto para o profissional. Foi campeão mundial junto. Desde pequeninho, alcançando os objetivos um do lado do outro - afirmou.
O jovem santista afirmou que tem aprendido diariamente com jogadores mais experientes, como o volante Alison e o meia Carlos Sánchez. Para ele, as dicas de marcação que a dupla vem passando para ele é fundamental no seu crescimento profissional.
- Tenho aprendido com o Alison, vem me ajudando bastante. Subia, queria jogar, mas tenho aprendido com Alison, Sánchez... Caras com esses nomes marcando para caraca. Se eles marcam, como não vou marcar? - finalizou.

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