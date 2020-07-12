Sandry comenta sobre nova geração e 'aula' com experientes do elenco

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O volante Sandry foi o personagem da semana na série DNA, realizada pelo Santos em parceria com o Facebook Watch. O jovem volante de 17 anos, promovido aos profissionais no ano passado, comentou sobre a nova geração de 'Meninos da Vila', como Kaio Jorge, Ivonei, Renyer, entre outros.

- São sete anos aqui no Santos. Vivi praticamente meu tempo todo aqui no CT. O Santos faz parte da minha vida. Da minha geração, no profissional, está eu, Ivonei, Renyer. Fico feliz e é uma honra estar aqui com eles também - afirmou.

O jovem também comentou sobre a amizade que tem com Kaio, que vem ganhando cada vez mais espaço na equipe e chegou a ser utilizado algumas vezes como titular e marcar gol na Libertadores.

- Eu e o Kaio, foi tudo junto que aconteceu. A gente foi para a primeira Copinha junto, com 15 anos. Praticamente subiu junto para o profissional. Foi campeão mundial junto. Desde pequeninho, alcançando os objetivos um do lado do outro - afirmou.

O jovem santista afirmou que tem aprendido diariamente com jogadores mais experientes, como o volante Alison e o meia Carlos Sánchez. Para ele, as dicas de marcação que a dupla vem passando para ele é fundamental no seu crescimento profissional.