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futebol

Sandry comemora retorno ao Santos: 'Clube que escolhi amar'

Volante entrou no segundo tempo da partida desta quinta-feira diante do Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 15:31

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 15:31

Além da vitória contra o Fortaleza por 2 a 0, triunfo que praticamente assegurou o Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o torcedor santista e a comissão técnica tiveram outro grande motivo para comemorar: a volta do volante Sandry.O Menino da Vila voltou aos jogos após mais de oito meses. Ele se recuperava de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino. Vale lembrar que Sandry estava em ascensão em sua carreira.- Agradeço a cada um que esteve comigo nesse longo período de batalha. Foram dias difíceis sem poder fazer aquilo que eu amo. Agradecer a Deus primeiramente por toda a força; a torcida pelo carinho; os profissionais do clube que foram incansáveis nesse processo. Obrigado! Eu voltei a fazer o que eu amo, no clube que escolhi amar. Toda honra e toda glória seja dada a Deus! - disse em seu Twitter.
Crédito: SandryvoltouaotimenapartidacontraoFortaleza(Crédito:IvanStorti/Santos

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