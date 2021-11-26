Sandry comemora retorno ao Santos: 'Clube que escolhi amar'

Além da vitória contra o Fortaleza por 2 a 0, triunfo que praticamente assegurou o Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o torcedor santista e a comissão técnica tiveram outro grande motivo para comemorar: a volta do volante Sandry.O Menino da Vila voltou aos jogos após mais de oito meses. Ele se recuperava de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino. Vale lembrar que Sandry estava em ascensão em sua carreira.- Agradeço a cada um que esteve comigo nesse longo período de batalha. Foram dias difíceis sem poder fazer aquilo que eu amo. Agradecer a Deus primeiramente por toda a força; a torcida pelo carinho; os profissionais do clube que foram incansáveis nesse processo. Obrigado! Eu voltei a fazer o que eu amo, no clube que escolhi amar. Toda honra e toda glória seja dada a Deus! - disse em seu Twitter.