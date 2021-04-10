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futebol

Sánchez volta a treinar com o grupo e fica mais perto de retorno ao Santos

Uruguaio está recuperado de lesão no joelho que o afastou dos gramados por mais de cinco meses. Seu retorno agora depende de ritmo de jogo e condicionamento físico...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 21:46

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 21:46
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O meia Carlos Sánchez voltou a treinar com o elenco do Santos na manhã desta sexta-feira (9). Sem restrições do departamento médico, o retorno do uruguaio em jogos oficiais agora só depende do condicionamento físico dele. Sánchez foi operado em outubro do ano passado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América.A previsão de volta do jogador aos gramados é para o mês maio. Sánchez não atua há cinco meses e precisa recuperar o ritmo e a melhor forma física.Além de líder, o regresso de Sánchez é visto com bons olhos, ainda mais nesse momento. Recentemente a equipe perdeu o volante Sandry, que também se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e deve desfalcar o time por quase toda a temporada. O jovem jogador se lesionou durante um treinamento.Sánchez está com o contrato por terminar e a diretoria santista tem o interesse na sua permanência. O meia soma 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

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