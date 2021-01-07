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futebol

Sánchez se revolta com pênalti não marcado e xinga juiz em rede social

Em recuperação de uma cirurgia no joelho, Carlos Sánchez viu o jogo pela TV e ficou na bronca com o árbitro chileno Roberto Tobar após o lance polêmico com Marinho...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 10:42

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:42

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Carlos Sánchez se revoltou com o pênalti não marcado para o Santos diante o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. Em suas redes sociais, o jogador santista publicou uma foto vestindo a camisa do clube com a fase "Fdp é pênalti". O uruguaio se recupera de uma cirurgia no joelho e estava torcendo pelo Santos de casa.Além do jogador, o pênalti não marcado gerou a revolta de muitos. O Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina, admitiu que o Boca se safou do pênalti. O técnico Cuca reclamou da arbitragem, assim como o próprio Marinho, envolvido no lance polêmico.O lance aconteceu nos 30 minutos do segundo tempo quando o atacante Marinho estava na área em uma jogada perigosa e foi derrubado por Carlos Izquierdoz, zagueiro da equipe xeneize. O árbitro Roberto Tobar mandou a jogada seguir, houve uma rápida checagem no VAR, mas nada foi marcado e nem revisto pelo árbitro de campo.
Carlos Sánchez está se recuperando da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. A previsão de volta só para maio.

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