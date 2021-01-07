Sánchez se revolta com pênalti não marcado e xinga juiz em rede social

O meia Carlos Sánchez se revoltou com o pênalti não marcado para o Santos diante o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. Em suas redes sociais, o jogador santista publicou uma foto vestindo a camisa do clube com a fase "Fdp é pênalti". O uruguaio se recupera de uma cirurgia no joelho e estava torcendo pelo Santos de casa.Além do jogador, o pênalti não marcado gerou a revolta de muitos. O Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina, admitiu que o Boca se safou do pênalti. O técnico Cuca reclamou da arbitragem, assim como o próprio Marinho, envolvido no lance polêmico.O lance aconteceu nos 30 minutos do segundo tempo quando o atacante Marinho estava na área em uma jogada perigosa e foi derrubado por Carlos Izquierdoz, zagueiro da equipe xeneize. O árbitro Roberto Tobar mandou a jogada seguir, houve uma rápida checagem no VAR, mas nada foi marcado e nem revisto pelo árbitro de campo.