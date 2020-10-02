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Sánchez rompe ligamento do joelho esquerdo e pode perder a temporada

Uruguaio se machucou na vitória do Santos sobre o Olimpia, por 3 a 2, no Paraguai. Recuperação ainda não tem tempo estimado, mas camisa sete deve perder a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 20:10

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 20:10

Crédito: NORBERTO DUARTE/AFP
Má notícia para a torcida do Santos. O meia uruguaio Carlos Sánchez teve constatado o rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, o uruguaio passará por cirurgia. O tempo de recuperação não foi estimado, mas o camisa sete deve perder o restante do ano. Sánchez foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Olimpia, por 3 a 2, fora de casa, marcando um gol e dando uma assistência. Porém, ele acabou se machucando no segundo tempo e deu lugar a Alison.
O Santos desejou forças ao meio campista

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