Sánchez e Madson treinam e ficam próximos de retorno ao Santos

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos treinou em dois períodos nesta terça-feira (21) de olho no confronto contra o Juventude, no domingo, às 16h, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.Estiveram no campo dois jogadores que foram desfalques na partida contra o Ceará. O lateral-direito Madson, que vinha apresentando desconfortos articulares nas últimas semanas e Carlos Sánchez, poupado no sábado por uma entorse de tornozelo direito. O jogadores devem voltar contra o Juventude.

Por outro lado, Kaiky, com uma lesão de grau 2 na coxa direita sofrida no dia 20 de agosto, não deve ser relacionado. O jogador está em fase final de recuperação.Em má fase, o Peixe está na 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e não vence há nove jogos. Apenas dois pontos o separa da zona de rebaixamento.