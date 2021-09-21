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futebol

Sánchez e Madson treinam e ficam próximos de retorno ao Santos

Dupla deve ficar à disposição do técnico Fábio Carille para a partida contra o Juventude...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 18:00
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos treinou em dois períodos nesta terça-feira (21) de olho no confronto contra o Juventude, no domingo, às 16h, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.Estiveram no campo dois jogadores que foram desfalques na partida contra o Ceará. O lateral-direito Madson, que vinha apresentando desconfortos articulares nas últimas semanas e Carlos Sánchez, poupado no sábado por uma entorse de tornozelo direito. O jogadores devem voltar contra o Juventude.
Por outro lado, Kaiky, com uma lesão de grau 2 na coxa direita sofrida no dia 20 de agosto, não deve ser relacionado. O jogador está em fase final de recuperação.Em má fase, o Peixe está na 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e não vence há nove jogos. Apenas dois pontos o separa da zona de rebaixamento.
Contratado recentemente, Fábio Carille ainda não venceu como técnico do Santos. Foram três jogos, com dois empates (Bahia e Ceará) e uma derrota (Athletico), na Copa do Brasil.

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