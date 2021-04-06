Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

San Lorenzo x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Equipes se enfrentam no confronto de ida da terceira fase da Copa Libertadores...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 22:31

LanceNet

Crédito: AFP
Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, San Lorenzo e Santos se enfrentam na noite desta terça-feira, às 21h30, no estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires. O vencedor do confronto garante uma vaga na fase de grupos da principal competição do continente.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEx-corintiano é a arma​Personagem do San Lorenzo, o ex-atacante do Corinthians é o principal nome do Cicló para o confronto e está confirmado no time titular. Por outro lado, Óscar Romero, seu irmão gêmeo, inicia o duelo no banco de reservas.
Nos tempos de Corinthians, Romero se envolveu em polêmica com o Santos após classificar a equipe como time pequeno.Santos tem dúvida no ataque
O técnico Ariel Holan revezou o garoto Ângelo e Lucas Braga no lado esquerdo do setor ofensivo e a dúvida persistiu após o treino desta segunda. Marinho, que fará sua estreia na temporada, e Marcos Leonardo estão confirmados.
Soteldo viajou para a Argentina, treinou normalmente nesta segunda, mas deve começar no banco de reservas por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia. Kaio Jorge é desfalque certo.
FICHA TÉCNICA
Estádio: Nuevo Gasometro, em Buenos AiresData e hora: 6 de abril de 2021, às 21h30Árbitro: Wilmar Roldán (COL) e SebaAssistentes: Miguel Roldán (COL) e Sebastian Vela (COL)
Onde ver: SBT, Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!
SAN LORENZODevecchi; Andrés Herrera, Alejandro Donatti, Braghieri, Bruno Pittón; Palacios, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; A. Romero, Di Santo e Franco Troyansky. Técnico: Diego Dabove
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo (Lucas Braga). Técnico: Ariel HolanDesfalques: Sandry, Raniel, Jobson, Carlos Sánchez e Kaio Jorge (lesionados)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados