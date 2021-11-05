Samuel Xavier projeta reta final de temporada do Fluminense: 'Próximos da classificação para a Libertadores'

Crédito: Divulgação/Fluminense

Nesta sexta-feira, Samuel Xavier concedeu entrevista coletiva, no CT Carlos Castilho. O lateral-direito do Fluminense comentou a respeito dos pontos perdidos fora de casa, nas partidas contra o Santos e Ceará, e destacou a importância de voltar a somar pontos e do apoio da torcida em casa.- Precisamos voltar a vencer. A gente teve uma grande vitória contra o Athletico-PR e no clássico [contra o Flamengo]. Infelizmente, em dois jogos fora, não conseguimos conquistar pontos. Mas agora, voltando ao Maracanã, com o apoio do nosso torcedor, vamos conseguir os três pontos. Esse é o nosso objetivo. Estamos próximos da classificação para a Libertadores, mas a gente sabe que o campeonato está acabando. As últimas rodadas estão chegando e sabemos que temos que conquistar vitórias para que a gente consiga os objetivos que foram traçados. Bastante concentração para um jogo difícil contra o Sport, temos que respeitar a equipe deles, por mais que estejam na Z4.

Samuel Xavier também ressaltou a dificuldade de disputar o Brasileirão, e analisou a situação do Sport, próximo adversário do Flu. O lateral ainda frisou a importância da classificação para Libertadores.

- Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis, independente de quem está brigando lá embaixo [da tabela], no meio ou pelas primeiras colocações. Mas nós temos nossos objetivos e precisamos olhar para onde a gente quer chegar. O Sport também vem em busca da vitória para sair da zona de rebaixamento, mas a gente tem dentro de nós esses objetivos. Uma classificação para a Libertadores é um feito incrível, e vamos dar o máximo para conquistar isso de novo - disse.

Apesar da derrota na última partida, o jogador afirmou que a equipe teve uma semana agitada e está preparada para o confronto da 30ª rodada do Brasileiro. Além disso, destacou o trabalho que Marcão vem fazendo com a equipe.

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- A equipe está bem focada. Essa derrota para o Ceará não estava nos planos, mas sabíamos que teríamos uma semana cheia. Todos estão focados e com o foco na vitória. Vamos colocar amanhã o que trabalhamos junto ao Marcão, e espero que a gente seja coroado com a vitória.

Samuel, que atuou pelo Sport em 2018, disse que espera um jogo difícil contra o Leão de Pernambuco. Mesmo assim, o camisa 2 demonstrou confiança para o próximo duelo.