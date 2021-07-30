Samuel Xavier pede 'concentração e tranquilidade' ao Fluminense por virada na Copa do Brasil

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense encerrou nesta sexta-feira a preparação para a partida contra o Criciúma neste sábado, às 16h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, a equipe perdeu por 2 a 1. No entanto, o lateral-direito Samuel Xavier garantiu que o elenco está preparado e confiante na classificação para a próxima fase.

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- Nos preparamos bem. Apesar do tempo curto, deu para fazer os ajustes. Neste momento, conversar é muito importante. A gente sabe que estamos atrás no placar, mas nossa equipe está preparada para chegar no Maracanã e fazer um grande jogo - disse, ao site oficial.

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para selar sua classificação no tempo normal. Com o 2 a 1 adverso no jogo de ida, em caso de uma vitória tricolor pela vantagem mínima a decisão será na disputa por pênaltis.

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