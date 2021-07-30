Samuel Xavier pede 'concentração e tranquilidade' ao Fluminense por virada na Copa do Brasil

O Fluminense encerrou nesta sexta-feira a preparação para a partida contra o Criciúma neste sábado, às 16h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, a equipe perdeu por 2 a 1. No entanto, o lateral-direito Samuel Xavier garantiu que o elenco está preparado e confiante na classificação para a próxima fase.
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- Nos preparamos bem. Apesar do tempo curto, deu para fazer os ajustes. Neste momento, conversar é muito importante. A gente sabe que estamos atrás no placar, mas nossa equipe está preparada para chegar no Maracanã e fazer um grande jogo - disse, ao site oficial.
O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para selar sua classificação no tempo normal. Com o 2 a 1 adverso no jogo de ida, em caso de uma vitória tricolor pela vantagem mínima a decisão será na disputa por pênaltis.
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- Nossa postura tem que ser a mesma que a gente vinha tendo há alguns jogos, com muita agressividade. Ainda mais agora, dentro de casa, com um placar desfavorável. Mas, claro, com sabedoria. Não podemos nos atirar de qualquer forma, não será de qualquer jeito que vamos tirar essa desvantagem. Vamos com muita concentração e tranquilidade para aproveitar as oportunidades e fazer os gols para buscar essa classificação - completou.